Ayak tenisi nedir? Acun IlıcalI'dan yeni proje

Ayak tenisi son yılların yükselen trendlerinden biri. Ayak tenisi tekler, çiftler veya üçler şeklinde oynanıyor. Setler 11 veya 21 sayıda sonuçlanıyor. İki set alan maçı da kazanıyor.



Oyun Kuralları

Oyuncular topa kolları ve elleri ile dokunamazlar fakat omuzlar dahil vücudun tüm kısımları ile dokunabilirler. Takımlar üç dokunuş ve yerde iki zıplama ile sınırlandırılmışlardır. Topu karşı tarafa göndermeden önce tüm vuruşların yapılmasına gerek yoktur. Top tek vuruşta da karşı tarafa gönderilebilir.

Puanlama



Takımın puan kazanmak için ilk vuruşu yapması ya da servis kullanması gerekmemektedir. Yapılan bir rallinin kazananı puanı alır.Karşı takımın oyuncuları bir faul yaptığında takım puan kazanır. Faul örneklerinden ise; topa kort çizgileri dışında dokunulması, topa el ve kol ile müdehale edilmesi, topun fileye çarpması, servis atıcısının atış bitmeden alan içine girmesi ve takımın sekme haklarını bitirmesine rağmen topu karşı tarafa yollamamış olması.