Ay Lav Yu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

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Sermiyan Midyat, hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de başrol oynadığı "Ay Lav Yu" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway gibi isimlerin yer aldığı Ay Lav Yu filmi izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. İşte, Ay Lav Yu'nun konusu ve oyuncuları...

AY LAV YU FİLMİNİN KONUSU NE?

Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek mi?

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AY LAV YU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında vizyona giren film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.

AY LAV YU OYUNCU KADROSU

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zişan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı - Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Muhammed Cangören - Papaz Hana

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule

Şener Kökkaya - Pehçet

Bahar Ün - Sultan

Aziz İzzet Biçici - İşportacı

Hakan Karsak - Jandarma Komutanı