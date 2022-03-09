Ay Lav Yu filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Ay Lav Yu'nun konusu ve oyuncuları

Sermiyan Midyat, hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de başrol oynadığı "Ay Lav Yu" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Midyat, Mardin’de yaşayan bir genç ile Amerikalı bir genç kızın aşkını konu alan film izleyenleri güldürüyor. İşte, Ay Lav Yu'nun konusu ve oyuncuları...
FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?
Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.
FİLMİN KONUSU NE?
Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek mi?
OYUNCU KADROSU
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Sermiyan Midyat - İbrahim
Meray Ülgen - Yusuf
Ayça Damgacı - Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Burak Okçuoğlu - Bıra
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Şener Kökkaya - Pehçet
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutanı