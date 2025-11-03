×
Avukatı açıkladı! Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 14:55

Fatih Ürek’in tedavi sürecine ilişkin detaylar avukatı tarafından açıklandı. Sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Yaklaşık iki hafta önce evinde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hâlâ uyutulan Ürek'in durumuyla ilgili avukatından yeni açıklama geldi.

'YAŞAM MÜCADELESİ KİMSENİN REYTİNG MELZEMESİ OLAMAZ'

Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine bir açıklama yapan Avukat Volkan Alkılıç şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.

Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız.'

