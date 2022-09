Avukat Feyza Altun, Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet davasının perde arkasını anlattı: Çocuklar için yorucu günlerdi

Haberin Devamı

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bugün, Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun görüntülü bağlandı. Müvekkili Deniz Uğur ve davalı olduğu Reha Muhtar’ın mahkemesinden çıkan kararları anlattı.



Kızlarının velayetinin Reha Muhtar’dan alındığını belirten ve velayet davalarının yeniden açılabileceğine de değinen Altun:



“Velayet el değiştirdi. Kız çocuğunun velayeti anneye verildi ama bu karar tedbiren verilen bir karardır. Şu an nihai bir karar değil. Esas dava henüz açılmadı, bunun çalışmasının hazırlığı içerisindeyiz. Bu tedbiren verilen bir karar çünkü biz bir şey talep ediyoruz, onlar itiraz ediyor. Hâkim dedi ki ‘Ben duruşma açacağım.’ Hâkim bunu usulen yapabilir. Duruşma açtı, bizleri dinledi, çocukları dinledi ve bir karar verdi. Bu arada velayet davaları genel olarak zor davalardır. Velayetin değiştirilmesi için esaslı bir değişikliğe ihtiyaç vardır ve velayet davaları yeni bir olay olduğunda her zaman açılabilir.” dedi.



Çocukların özel hayatı için duruşmanın gizliliğine değinen Avukat Feyza Hanım:



“Bu arada duruşmayla ilgili gizlilik var. Çocuklar olduğu için, konu çocukların özel hayatı olduğu için bu hususları da televizyonda konuşmayı uygun bulmadığımı bilmenizi isterim. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade verdiler. Tekrar hâkim dinledi ve çocuklar için, her ikisi için de çok yorucu günlerdi.” dedi.



Verilen kararın deliller ve ifadeler doğrultusunda verildiğine ayrıca oğlunun velayetinin de anneye verilmesini isteyeceklerine değinen Avukat Feyza Hanım:



“Karar çok ciddi bir karardır. Geçici tedbiren verilmiş ve tek duruşmada deliller doğrultusunda ortaya çıkan bir mahkeme kararı var. Bizim açacağımız davada Yargıtay’ın yerleşik kararları var. Kardeşler ayrılmaz fakat dediğim gibi bu esas dava değil. Tarafların iddiaları uzun uzun dinlenmeli, deliller, çocuk ifadeleri ve raporlar dışında tarafların birbirleriyle ilgili de iddiaları var. Deliller toplanmadı ve bu konuda bir yargılanma yapılmadı. Pazartesi günü görülen duruşmada bu iddiaların doğruluğuna hâkim kanaat getirdi ki geçici velayeti anneye verildi. Bunu konuşacak bir şey yok, itiraz yolu açıktır. Ben de erkek çocuk tarafından reddedilen taleplerim için itirazda bulunacağım. Meslektaşlarım, diğer tarafta itirazda bulunacaktır. Müvekkilimin tek istediği çocuklarının mutlu olması ve çocuklarının bu iddia edilen şiddete, psikolojik şiddete maruz kalmaması… Kızın velayeti anneye geçici olarak verildi, oğlanın da velayetinin anneye verilmesini isteyeceğiz. Şu an çıkan kararda görüyorum ki hukuken şunu diyebilirim ki deliller var ki hâkim buna kanaat getirdi.” dedi.



Neler Oluyor Hayatta canlı yayınla hafta içi her gün Kanal D’de…