Avrupa'ya ilk resmi adımını attı... Utangaç gelin siyah otomobilden böyle indi!

Şimdi de daha farklı bir şekilde sahneye çıktı... İlk kez resmi olarak Avrupa'ya adım attı!

Bu anlattığımız genç kadın Ürdün kraliyet ailesinin geliri Rajwa Al Sahif…

AVRUPA'YA İLK RESMİ ADIM

Ülkenin gelecekteki kralı Veliaht Hüseyin ile 2022'de nişanlanan bir yıl sonra da evlenen Rajwa, Avrupa'ya ilk kez "resmi" olarak adım attı.

Elbette üniversite eğitimini ABD'de alan ve daha geçen haziran ayında Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğünü için İtalya'ya giden Rajwa, defalarca Avrupa ülkelerine seyahat etti.

Ama kocasıyla birlikte ilk resmi ziyaretine çıktı. Hem de prenses olarak!

MACRON ÇİFTİ KARŞILADI

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk durağı da Fransa oldu... Çift, Elysse Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karısı Brigitte Macron tarafından karşılandı.

Otomobilden inerken biraz utanıp sıkıldığı görülen Rajwa sonradan açıldı. Macron çifti ve kocasıyla birlikte sarayın kapısının önünde objektiflere poz verdi.

Rajwa, Avrupa turunun bu ilk durağı için Mona Al Shebil imzalı siyah bir kıyafet seçti... Elbisenin en dikkat çekici yanı sağ arka tarafından aşağıya doğru uzanan pelerin benzeri parça oldu.

Prenses, görünümünü altın ve pırlantadan oluşan küpeleri ve bir de kolye ile tamamladı.

Ayağında ise yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan ayakkabıları vardı. Rajwa, ayakkabısındaki altın rengine uyumlu bir el çantası tercih etti.

ASLINDA TAM OLARAK 'ORTADOĞU'NUN KATE MIDDLETON'I DEĞİL'

Rajwa aslında hayranları tarafından 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı" olarak nitelendiriliyor. Bir ölçüde doğru olsa da aslında kraliyet ailesine Kate kadar uzak değildi.

Annesi, Suudi Arabistan kraliyet ailesiyle kan bağları olan bir aileden geliyor.

Hatta bu yüzden nişanlı oldukları dönemde Hüseyin ile görücü usulü tanıştıkları ileri sürülmüştü. Fakat sonradan Hüseyin, karısı ile kendisini bir ortak arkadaşlarının tanıştırdığını söyleyerek bu konuda son noktayı koydu.

Rajwa ile Hüseyin, geçtiğimiz ay da ABD ziyaretinde bulundu ve Başkan Yardımcısı JD Vance ve karısı Usha Vance ile buluştu...