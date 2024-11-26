Avrupa Parlamentosu’nda sağlıklı yaşamı anlatacak

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Modelliğin yanı sıra yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) konuşma yapacak.

Ünlü model, aralık ayında düzenlenecek ‘Sağlıklı Yaşam Farkındalığı’ adlı etkinlikte İngilizce konuşma yapacak. Sağlıklı yaşamla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan ve 3 gün sürmesi planlanan organizasyonda konuşma yapacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Tülin Şahin, Türkiye’yi gururla temsil edeceğini söyledi.

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Sağlıklı beslenme ve diyet gibi konular hakkında şimdiye kadar 16 kitap yazdığını belirten ünlü model, şöyle konuştu:

“Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu, yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana ilettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip teklifi kabul ettim.”

UNICEF’in Türkiye’deki ilk iyi niyet elçilerinden olan Tülin Şahin daha önce UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) ile yaptığı projelerle de adından söz ettirmişti.