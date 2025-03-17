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AVM’de komedi

Güncelleme Tarihi:

#Evliya Aykan#Aslı Bekiroğlu#Zorla Güvenlik
AVM’de komedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:09

Başrolünü Evliya Aykan’ın üstlendiği “Zorla Güvenlik” filmi 21 Mart’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

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Senaryosunu Ozan Sertdemir’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Caner Çetiner’in üstlendiği “Zorla Güvenlik” filminin fragmanı yayınlandı.

Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Aslı Bekiroğlu, Furkan Rıza Demirel, Hakan Bulut, Şeyma Peçe, Uğur Güner, Tuna Tavus, Şahin Irmak ve Gülhan Tekin’in rol aldığı komedi filmi, 21 Mart’ta vizyona girecek.

AVM’de komedi


Filmin konusu ise şöyle: Hayatını bilgisayar oyunları oynayarak geçirmiş Aydoğan, bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Yılbaşı gecesi mesaiye kalan Aydoğan, kendisini aksiyon dolu bir maceranın içinde bulur. Bir yandan hayranı olduğu fenomenle karşılaşırken, diğer yandan AVM’ye giren davetsiz misafirlerle mücadele etmek zorunda kalır.

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AVM’de komedi

 

 

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#Evliya Aykan#Aslı Bekiroğlu#Zorla Güvenlik

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