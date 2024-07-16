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Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmezler 4 TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!

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#Avengers: Endgame#Yenilmezler 4#Avengers: Endgame Konusu Ve Oyunuları
Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler Yenilmezler 4 TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 17:18

Marvel evreninin sevilen süper kahramanlarını buluşturan Yenilmezler 4 filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Avengers: Endgame geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerde Robert Downey, Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston ve Samuel L. Jackson gibi isimlerin yer aldığı yapım serinin son filmi. Peki Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yenilezler 4 konusu!

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Yenilmezler 4, 16 Temmuz Salı akşamı Kanal D ekranlarına geliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapım izleyenlere heyecan dolu bir deneyim yaşatacak. arvel Sinematik Evreni’nin en dikkat çekici yapımlarından birisi olan Avengers filminde süper kahramanların mücadelesi devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor.

AVENGERS:ENDGAME KONUSU NEDİR?

‘Avengers Infinity War’un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

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AVENGERS:ENDGAME OYUNCULARI

Robert Downey Jr.
Chris Evans
Mark Ruffalo
Chris Hemsworth
Scarlett Johansson
Jeremy Renner
Gwyneth Paltrow
Natalie Portman
Samuel L. Jackson
Benedict Cumberbatch
Michael Douglas
Chris Pratt
Elizabeth Olsen
Brie Larson
Paul Rudd
Evangeline Lilly

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#Avengers: Endgame#Yenilmezler 4#Avengers: Endgame Konusu Ve Oyunuları

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