Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmezler 4 TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!

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Yenilmezler 4, 16 Temmuz Salı akşamı Kanal D ekranlarına geliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapım izleyenlere heyecan dolu bir deneyim yaşatacak. arvel Sinematik Evreni’nin en dikkat çekici yapımlarından birisi olan Avengers filminde süper kahramanların mücadelesi devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor.

AVENGERS:ENDGAME KONUSU NEDİR?

‘Avengers Infinity War’un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

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AVENGERS:ENDGAME OYUNCULARI

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Mark Ruffalo

Chris Hemsworth

Scarlett Johansson

Jeremy Renner

Gwyneth Paltrow

Natalie Portman

Samuel L. Jackson

Benedict Cumberbatch

Michael Douglas

Chris Pratt

Elizabeth Olsen

Brie Larson

Paul Rudd

Evangeline Lilly