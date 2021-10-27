Avcı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Avcı filmi oyuncu kadrosu

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Avcı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Avcı filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Avcı filmi oyuncuları arasında Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand gibi isimler yer alıyor.

AVCI FİLMİ KONUSU

Frank Walsh, nadir ve egzotik hayvanları avlayan bir hayvan koleksiyoncusudur. Bir hayvanat bahçesi için beyaz bir jaguar yakalayan Frank, bu sayede yüklü bir para alacağını düşünür. Frank, çok geçmeden yakaladığı hayvanı yük gemisi ile hayvanat bahçesine götürmek için yola koyulur. Ancak hayvanın bulunduğu yük gemisinde ABD’ye iade edilen bir suikastçı da vardır. Suikastçı kumpas kurup zincirlerinden kurtulur. Kendisi gibi parmaklıklar ardında tutulan jaguarı da serbest bırakınca Frank, geminin sıkışık koridorlarında zorlu bir savaşa girişir.

AVCI FİLMİ OYUNCULARI

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Avcı filmi oyuncuları arasında Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand gibi isimler yer alıyor.