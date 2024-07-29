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Av filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Av (Rogue) filmi hikayesi!

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Av filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Av (Rogue) filmi hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 17:14

Av filmi konusu ve oyuncuları, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve gerilim türündeki film bir grup paralı askerin Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak isterken karşılaştığı zorlukları anlatıyor. M.J. Bassett'in yönettiği filmin başrolünden Megan Fox yer alıyor. Peki Av filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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AV FİLMİ KONUSU

Samantha O'Hara liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

AV FİLMİ OYUNCULARI

Megan Fox
Philip Winchester
Greg Kriek

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