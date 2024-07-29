Av filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Av (Rogue) filmi hikayesi!

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AV FİLMİ KONUSU

Samantha O'Hara liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

AV FİLMİ OYUNCULARI

Megan Fox

Philip Winchester

Greg Kriek