YÄ±lbaÅŸÄ± programlarÄ± nedeniyle bazÄ± diziler ekran macerasÄ±na ara verdi, bunlardan biriÂBir Zamanlar Ã‡ukurova dizisi oldu. Son 24 AralÄ±k'ta yayÄ±nlananÂ Bir Zamanlar Ã‡ukurova, Atv'nin 31 AralÄ±k tarihli yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almÄ±yor.Â Bir Zamanlar Ã‡ukurova yerineÂ im Milyoner Olmak Ä°ster YÄ±lbaÅŸÄ± Ã–zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanacak. Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanmasÄ± bekleniyor.Â

BÄ°R ZAMANLAR Ã‡UKUROVA SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

AÅŸkÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z, kavganÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, umudun inadÄ±na yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡ukurovaâ€™da kader kartlarÄ± baÅŸtan daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor! Demir ve MÃ¼jgan boÅŸanmayÄ± kabul etmiÅŸtir. ZÃ¼leyha ve YÄ±lmaz Adnanâ€™Ä± alÄ±p, yeni evlerine yerleÅŸirâ€¦ Ama kaderin bu aÅŸk Ã¼zerindeki hikayesi henÃ¼z sona ermemiÅŸtir!

Mahkemeye birlikte giden Demir ve ZÃ¼leyhaâ€™nÄ±n arkasÄ±ndan, Kerem Aliâ€™nin hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberi ile fÄ±rtÄ±na gibi yola Ã§Ä±kan YÄ±lmaz, otomobili ile uÃ§urumdan yuvarlanÄ±r! GÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen kazanÄ±n ardÄ±ndan, ZÃ¼leyha gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar ile yardÄ±m iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nÄ±rken, Demir, aÄŸÄ±r yaralÄ± YÄ±lmazâ€™Ä± oradan Ã§Ä±karmak iÃ§in canÄ±nÄ± diÅŸine takacaktÄ±r! Son bir gayretle, YÄ±lmazâ€™Ä± kucaklayarak uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± anda ise otomobil havaya uÃ§acaktÄ±r!

Adeta bir can pazarÄ± yaÅŸanÄ±r ve Demir ile ZÃ¼leyha, YÄ±lmazâ€™Ä± hastaneye yetiÅŸtirir! AÄŸÄ±r yaralÄ± olan YÄ±lmaz ameliyata alÄ±nÄ±rken,Â haberÂ de Ã‡ukurovaâ€™ya yayÄ±lÄ±r!

Ancak, MÃ¼jgan ve Fikretâ€™e kimse ulaÅŸamaz! Bu durum Behiceâ€™yi bile telaÅŸlandÄ±racaktÄ±r!

Fekeli ve ZÃ¼leyha, Demirâ€™e nasÄ±l teÅŸekkÃ¼r edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrasÄ±, YÄ±lmaz gÃ¶zlerini aÃ§acaktÄ±r. Olan biteni hayal meyal da olsa hatÄ±rlayan YÄ±lmaz da can dÃ¼ÅŸmanÄ±na can borÃ§ludur! Ä°ki ezeli rakip, hastane odasÄ±nda, birbirlerine hem haklarÄ±nÄ± helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarÄ±nÄ± birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktÄ±r!Â TÃ¼m bu hengame iÃ§inde, Fikret hem MÃ¼jganâ€™a ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterecektir, hem de YÄ±lmazâ€™Ä±n mÃ¼lkleri ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edecektir.

Fikretâ€™in hastane ziyaretinde ise ÅŸehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!

Saniye artÄ±k Sevda ile savaÅŸmaktan hiÃ§ Ã§ekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevdaâ€™ya HÃ¼nkarâ€™Ä± anlattÄ±kÃ§a, evin iÃ§inde gerginlik de artacaktÄ±r!

SavaÅŸÄ±n gerilimi artarken, Sevdaâ€™nÄ±n tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarla birlikte mutfaÄŸa girmesi ise herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirecektir!Â Saniye, artÄ±k konakta da, Ã‡ukurovaâ€™da da kalmamaya karar verecektir.Â TÃ¼m bunlar olurken, kader ise Ä°stanbulâ€™dan bir gece kara trene binip gelen ZÃ¼leyha ve YÄ±lmaz ile baÅŸlayan, HÃ¼nkarâ€™Ä±, Fekeliâ€™yi, Demirâ€™i, MÃ¼jganâ€™Ä± ve tÃ¼m Ã‡ukurovaâ€™yÄ± derinden etkileyen, deÄŸiÅŸtiren bu hikayede yeni bir sayfa aÃ§mak iÃ§in beklemektedir.