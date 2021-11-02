ATV yayın akışında bugün neler var? İşte 2 Kasım Atv yayın akışı

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ATV yayın akışı haftalık olarak paylaşıldı. 7 günlük akışa göre Atv'de bu hafta 4 dizinin yeni bölümü, 1 yabancı sinema filmi izleyicilerle buluşacak. Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine ise Son Sığınak isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI 2 KASIM

06:00

Baş Belası

08: 00

Kahvaltı Haberleri

10: 00

CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00

atv Gün Ortası

14: 00

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20

Esra Erol'da

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Son Sığınak - TV'de ilk

22: 40

Kalp Yarası

02: 10

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04: 25

Baş Belası