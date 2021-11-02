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ATV yayın akışında bugün neler var? İşte 2 Kasım Atv yayın akışı

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ATV yayın akışında bugün neler var İşte 2 Kasım Atv yayın akışı

ATV yayın akışı özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2 Kasım tarihli yayın akışına göre bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü yerine yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. Peki, bugün ATV yayın akışında bugün neler var? İşte 2 Kasım Atv yayın akışı

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ATV yayın akışı haftalık olarak paylaşıldı. 7 günlük akışa göre Atv'de bu hafta 4 dizinin yeni bölümü, 1 yabancı sinema filmi izleyicilerle buluşacak. Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine ise Son Sığınak isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek. 

ATV YAYIN AKIŞI 2 KASIM

06:00
Baş Belası

08: 00
Kahvaltı Haberleri

10: 00
CANLI İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00
atv Gün Ortası

14: 00
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20
Esra Erol'da

19: 00
atv Ana Haber

20: 00
Son Sığınak - TV'de ilk

22: 40
Kalp Yarası

 

02: 10
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04: 25
Baş Belası

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