ATV yayın akışında bugün neler var? İşte 2 Kasım Atv yayın akışı

ATV yayın akışı haftalık olarak paylaşıldı. 7 günlük akışa göre Atv'de bu hafta 4 dizinin yeni bölümü, 1 yabancı sinema filmi izleyicilerle buluşacak. Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine ise Son Sığınak isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI 2 KASIM
06:00
Baş Belası
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20
Esra Erol'da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Son Sığınak - TV'de ilk
22: 40
Kalp Yarası
02: 10
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04: 25
Baş Belası