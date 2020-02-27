ATV yayın akışı: Nihat Hatipoğlu kandil programı saat kaçta?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili'nde özel programı ile atv ekranlarında olacak. Hatipoğlu merak edilen soruların cevabını canlı yayında yanıtlayacak. Regaib Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla Cuma akşamı saat 00.20'de atv'de…

27 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI



Son Durak

Saat: 00:20 - 01:00 (40 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.



Sabotaj

Saat: 01:00 - 03:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Bir operasyonun ardından yaşanan sır cinayetler...



Esra Erol'da

Saat: 03:00 - 05:30 (150 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler..

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Kara Ekmek

Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan Asiye'nin başına gelenler...



Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...



Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.



Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.



Beni Bırakma

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...



Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...



ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Bir Zamanlar Çukurova

Saat: 20:00 - 00:20 (260 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yolları ayrılan iki aşığın küllenmeyen aşkı konu ediliyor.