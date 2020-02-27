ATV yayın akışı: Nihat Hatipoğlu kandil programı saat kaçta?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili’nde, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili Özel Programı’nda geceye özel bilgiler verecek, geceyi nasıl değerlendirmek gerektiğine dair bilgiler anlatacak. Peki, Nihat Hatipoğlu kandil programı saat kaçta yayınlanacak? Atv yayın akışında neler var?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili'nde özel programı ile atv ekranlarında olacak. Hatipoğlu merak edilen soruların cevabını canlı yayında yanıtlayacak. Regaib Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla Cuma akşamı saat 00.20'de atv'de…
27 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
Son Durak
Saat: 00:20 - 01:00 (40 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Sabotaj
Saat: 01:00 - 03:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Bir operasyonun ardından yaşanan sır cinayetler...
Esra Erol'da
Saat: 03:00 - 05:30 (150 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler..
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Kara Ekmek
Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan Asiye'nin başına gelenler...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Bir Zamanlar Çukurova
Saat: 20:00 - 00:20 (260 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları ayrılan iki aşığın küllenmeyen aşkı konu ediliyor.
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