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Televizyon
Haber Giriş: 14.06.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Atiye 3. sezon fragmanları

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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Atiye 3. sezon fragmanları

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Konusu ve kurgusuyla takipçilerinin merakla beklediği Atiye dizisi 3. Sezon tarihi netleşti. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman?

Atiye 3. sezon hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Netflix, Türk yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye'nin 3. sezon yayın tarihini duyurdu ve sezon fragmanını da yayınladı. Bu gelişmenin ardından Beren Saat ve Mehmet Günsür hayranları sezon yayın tarihine odaklandı. İşte, Atiye 3. sezon fragmanı...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 3. Sezonda final yapacak olan Atiye dizisinin final bölümlerine dair tüm sorular bu tarihle birlikte yanıtlarını bulmuş olacak.

ATİYE FİNAL SEZONUNDA NELER YAŞANACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?

Sekiz yıl boyunca kızları Aden’e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.

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