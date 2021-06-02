Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye dizisi 3. sezon ilk fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz 2 sezonu izlenme rekorları kıran Atiye’nin 3. Sezon fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte, izleyiciler internet üzerinde Atiye 3. Sezon ne zaman başlayacak sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Beren Saat ve Mehmet Günsur’un başrollerini paylaştığı başarılı projede, yeni sezonda neler yaşanacağı fragmanın ardından merak konusu oldu. İşte detaylar…

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 3. Sezonda final yapacak olan Atiye dizisinin final bölümlerine dair tüm sorular bu tarihle birlikte yanıtlarını bulmuş olacak.

ATİYE FİNAL SEZONUNDA NELER YAŞANACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?

Sekiz yıl boyunca kızları Aden’e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.

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