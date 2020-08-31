Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!

Atiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mehmet Günsür, Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in hayat verdiği karakterlerin öne çıktığı dizi, Göbeklitepe'de yaşanan gizemli bir olayı ele alıyor. Peki, Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluşun yapmış olduğu açıklamaya göre Atiye, 10 Eylül Perşembe günü 2. sezon tüm bölümleri ile yayında olacak.

'ATİYE' MAHKEMELİK OLDU

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı “Atiye” dizisi davalık oldu.

Yazar Şengül Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.