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Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz oyunculuğa adım attı! Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda'da hangi rolde?

#Gökhan Özoğuz#Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda#Gökhan Özoğuz Kimdir
Athenanın solisti Gökhan Özoğuz oyunculuğa adım attı Gökhan Özoğuz Kırmızı Odada hangi rolde

Son olarak O Ses Türkiye ile ekranlarda gördüğümüz Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz uzun bir aradan sonra geri dönüyor. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşayacak olan Gökhan Özoğuz yıllar önce O Şimdi Asker ve O Şimdi Mahkum filmlerinde rol almıştı. Peki, Kırmızı Oda'da Gökhan Özoğuz hangi rolde? İşte merak edilen detaylar...

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O Ses Türkiye'nin sevilen eski jürisi Athena Gökhan Özoğuz, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de izleyicilerin beğenisini kazanıyor. O Şimdi Asker ve O Şimdi Mahkum dizileriyle oyunculuk deneyimi yaşayan Gökhan Özoğuz bu kez TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda rolü merakla beklenirken, hangi karaktere hayat vereceği de merak konusu oldu. İşte Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda hakkında merak edilenler...

İNSOMNİA HASTASI DARA

Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat verecek. İnsomnia olarak bilinen uyuyamama sorunu nedeniyle Doktor Hanım'a gelecek olan Dara'nın hikayesi merak konusu.

Athenanın solisti Gökhan Özoğuz oyunculuğa adım attı Gökhan Özoğuz Kırmızı Odada hangi rolde

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 doğumlu. Athena grubunun solistidir. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

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2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

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