'AteÅŸimiz daha sÃ¶nmedi'... DÃ¶rt Ã§ocuktan sonra bile tutku yerli yerinde... 13 yÄ±llÄ±k evli Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin aÅŸkÄ± gonca gÃ¼l gibi

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Bu sÃ¶zleri belki birkaÃ§ aylÄ±k ya da bilemediniz bir yÄ±llÄ±k evli bir Ã§iftten duysa kimse ÅŸaÅŸÄ±rmaz. Ama insan 13 yÄ±llÄ±k evli ve Ã¼stÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k dÃ¶rt Ã§ocuklu bir Ã§iftten bunlarÄ± duyunca ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.

Hatta ilk anda inanamÄ±yor... Sadece "laftan" ibaret olduÄŸunu sanÄ±yor.

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MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SIRRINI ANLATTI

DiÄŸer yandan 38 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Jessie James Decker ve eski bir Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± olan kocasÄ± Eric Decker'i yan yana gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman bu sÃ¶zlerin ne kadar doÄŸru olduÄŸuna da tanÄ±klÄ±k ediyorsunuz.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§iftin aÅŸkÄ± sanki elle tutulabilecek gibi!

Jessie James Decker geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Fox Digital'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda 2011'de tanÄ±ÅŸÄ±p iki yÄ±l sonra evlendiÄŸi Eric Decker ile evliliklerini nasÄ±l canlÄ± tuttuklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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DÃ¶rt Ã§ocuk annesi Decker "GerÃ§ek hayatta iÅŸe yarayan en iyi tavsiye flÃ¶rt etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmektir" dedi. Jessie James "Ä°ÅŸleri eÄŸlenceli tutmalÄ±sÄ±nÄ±z... O genÃ§ aÅŸk ruhunu korumalÄ±sÄ±nÄ±z. Ve biz bunu doÄŸal olarak yapÄ±yoruz" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.





DÃ–RT Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDULAR AMA AÅžKLARI Ä°LK GÃœNKÃœ GÄ°BÄ°

Jessie James ve Eric Decker, 2011 yÄ±lÄ±nda ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±l sonra niÅŸanlanÄ±p 2013 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.

O zamandan bu yana da 12 yaÅŸÄ±nda Vivianne, 10 yaÅŸÄ±nda Eric, 8 yaÅŸÄ±nda Forrest ve 2 yaÅŸÄ±nda Denver adÄ±nda dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldular.

Decker kocasÄ± Eric ile evliliÄŸi hakkÄ±nda "Hala ona ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki gibi hayranlÄ±kla bakÄ±yorum. O benim en iyi arkadaÅŸÄ±m, birbirimize her zamankinden daha Ã§ok aÅŸÄ±ÄŸÄ±z. BaÅŸlarda size 'Bu duygular geÃ§ecek' dediler ama geÃ§medi" diye konuÅŸtu.

Jessie James Decker ile Eric Decker, 2011 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±l sonra niÅŸanlanÄ±p 2013'te de evlendiler.

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ÅžarkÄ±cÄ±, daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da insanlarÄ±n evliliÄŸin zor olduÄŸunu, yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini sÃ¶ylediklerini hatÄ±rlatÄ±p "Ben hiÃ§ bÃ¶yle bir ÅŸey deneyimlemedim" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± kocasÄ± Eric ile aralarÄ±ndaki iliÅŸkiyi.

GenÃ§ kadÄ±n, mÃ¼kemmellik ya da performans peÅŸinde koÅŸmak yerine ortak deÄŸerlere sahip olmalarÄ±nÄ±n, aralarÄ±ndaki baÄŸÄ± kaybetmeden uyum saÄŸlamalarÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti o sÄ±rada da.

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Ä°YÄ° GÃœNDE, KÃ–TÃœ GÃœNDE HEP BÄ°RLÄ°KTE

Ã‡ift, yakÄ±n zamanda popÃ¼ler reality ÅŸov "Special Forces: World's Toughest Test"te birlikte yer aldÄ±. Eric, bir yarÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kalÃ§a ve sÄ±rtÄ±ndan sakatlanarak yarÄ±ÅŸmadan Ã§ekilmeden Ã¶nce, Decker Ã§ifti yarÄ±ÅŸmanÄ±n altÄ±ncÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar geldi.

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Eric'in ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Jessie, kendi baÅŸÄ±na devam etmek yerine yarÄ±ÅŸmadan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã§ekilmeyi tercih etti.

Programdaki varlÄ±klarÄ± kÄ±sa sÃ¼rse de, Jessie, verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, birlikte geÃ§irdikleri zamanÄ±n iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Decker Ã§iftinin ardÄ± ardÄ±na dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var.

"Bence her ÅŸey bittiÄŸinde, evliliÄŸimizin en gÃ¼zel randevularÄ±ndan ve gecelerinden birini yaÅŸadÄ±k" diye konuÅŸtu.

"Londra'ya aktarmalÄ± uÃ§uÅŸumuz vardÄ±, akÅŸam yemeÄŸine gittik ve bir yatakta uzanÄ±p birbirimize baktÄ±k, Ã§ok gÃ¼zel bir geceydi. "Birlikte gerÃ§ekten zor bir ÅŸey atlattÄ±k ve bu gerÃ§ekten sizi birbirinize daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yor. O yatakta birlikte uzanabildiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok minnettarÄ±z" diyerek evliliklerindeki baÅŸarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± da Ã¶zetlemiÅŸ oldu.