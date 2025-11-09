ATA’YA SAYGI SEÇKİSİ: 193♾️

Haberin Devamı

D-Smart GO, Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel bir seçki hazırladı. “193♾️” kategorisi, 8-12 Kasım arasında platformda yerini alacak. Seçki, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlık hikâyelerini izleyiciyle buluşturacak.

ATATÜRK’ÜN SOFYA YILLARI’NDAN VEDA’YA

Yönetmenliğini Zülfü Livaneli’nin üstlendiği “Veda”, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve yaveri olan, Atatürk'e en yakın kişi olarak bilinen Salih Bozok'un anıları üzerinden Atatürk'ün hayatına ışık tutacak. Atatürk'ün 1913-1915 döneminde askeri ateşe olarak görev yaptığı Sofya'daki yaşamı, “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları” belgeseli ile seyirciyle buluşurken, “Anafartalar Mustafa Kemal Yolu” Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolünü mercek altına alacak.

İLK ASRA DAMGA VURANLAR

“Vatanım Sensin”, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında yaşanan olayları işleyecek. “Cumhuriyet Kadınları” belgeseli, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asrına damga vurmuş Türk kadınlarının hikayelerini konu edinecek. Nuri Demirağ’dan Aziz Sancar’a kadar Cumhuriyete katkı sağlayanlar, “Yüzyılın Yüzleri” belgeseliyle karşımıza çıkacak.

AVUSTRALYALI BİR BABA

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Russell Crowe'un yönetmenliğini yaptığı “Son Umut”, Çanakkale Savaşı sırasında kaybolan oğullarını aramak için Türkiye’ye gelen Avustralyalı bir babanın hikayesine odaklanacak. Atatürk’ün pek bilinmeyen özellikleri, izleyenleri zaman zaman duygulandıran “Beni Hatırlayınız” belgeseli ile ekrana gelecek.

ZAFERİN ÇOCUKLARI

Hepimizi milli mücadele yıllarına götürecek, kimi hüzünlü kimi coşkulu eserler, “Zaferi Yaşatan Şarkılar”da karşımıza çıkacak. “120”, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış Cephesi’ne gönüllü olarak silah taşıyan 120 vatan evladının gerçek hikayesini anlatacak. “Sarıkamış Çocukları” da yine aynı dönemde Sarıkamış’a giden iki çocuğun kararlı duruşuna şahitlik edecek.

ZAFERİN KOMUTANLARI

Doğu Cephesinde ve Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla bilinen “Şark Fatihi Karabekir” belgeseli, büyük komutan Kazım Karabekir’in film gibi hayatını konu edinecek. “Ordunun Başında 23 Yıl”, art arda gelen savaşların ardından 23 yıl boyunca Genelkurmay Başkanlığı yapan Mareşal Fevzi Çakmak’ın uzun ve zorlu görevini aktaracak.

YOKLUKTAN ZAFERE

“Zafer Anıtı” belgeseli, anıtın yapılış öyküsü üzerinden günümüze mesajlar verecek. “Çanakkale 1915” ve “Çanakkale Yolun Sonu” filmleri ile “Çanakkale Zafere Selam” belgeseli, Çanakkale’de nasıl bir yokluktan bir zafer çıktığını gözler önüne serecek.

Bunların yanı sıra Moviesmart Türk kanalında başrolünü Halit Ergenç’in oynadığı “Dersimiz Atatürk” filmi 10 Kasım 18:10’da ekranlarda olacak.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü haftasında Atamıza saygı duruşu niteliğinde hazırlanan “193♾️” seçkisinde yer alan yapımlar şöyle:

Veda

Beni Hatırlayınız

Mustafa Kemalin Sofya Yılları

Anafartalar Mustafa Kemal Yolu

Vatanım Sensin

Cumhuriyet Kadınları

SON UMUT

Yüzyılın Yüzleri

Zaferi Yaşatan Şarkılar

120

SARIKAMIŞ ÇOÇUKLARI

Şark Fatihi Karabekir

Ordunun Başında 23 Yıl

Zafer Anıtı

ÇANAKKALE 1915

ÇANAKKALE YOLUN SONU

Çanakkale Zafere Selam Belgeseli