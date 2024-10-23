Atatürk’ün Vasiyeti’ne ‘Evet’ dediler

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Moko Yapım ve Sanat etiketiyle 26 Ekim’de müzikseverlerle buluşacak albümde, bir de sürpriz yaşandı.

Daha önce hiçbir gazinocunun bir araya getiremediği, hiçbir ortak projede yer almayan Nalan Altınörs ve Seçil Heper, albümde buluştu.

Atatürk’ün en sevdiği şarkıların yer aldığı albümde Nalan Altınörs ‘Nihansın Dideden’, Seçil Heper ise ‘A Benim Mor Çiçeğim’ şarkısını seslendirdi. Projede ise 9 sanatçı ve 9 eser yer alıyor.

Cem Adrian ‘Fikrimin İnci Gülü’, Serel Yereli ‘Yemen Türküsü’, Zakkum ‘Dağ Başını Duman Almış’, Eftalya Yağcı ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergun ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’, Lejant Grubu ‘Vardar Ovası’ ve Tuğkan ‘Bir Fırtına Tuttu Bizi’ eserlerini seslendirdi.



