Atatürk’ü anmak Uzak Şehir'e çok yakıştı

Minik Cihan’ın Türk bayrağı çizimiyle başlayan, Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı 09.05’te Albora’da hayatın 1 dakikalığına durduğu sahne izleyenlerden tam not aldı. Geceye damga vuran o anlar için “10 Kasım’da Atatürk’ü anmak #UzakŞehir’e yakıştı” yorumları yapıldı.

DUYGU DOLU, ANLAMLI VE UNUTULMAZ

Uzak Şehir’in sevilen karakterleri ile çekimlerin yapıldığı Midyat’taki halkın görüntülerinin de yer aldığı Ata’ya saygı duruşu sahnesi sanal medyada gündem oldu. Paylaşım, yorum ve beğeni rekoru kıran o anlar için “duygu dolu”, “anlamlı” ve “unutulmaz” olarak ifadeleri kullanıldı. Uzak Şehir, milli değerleri öne çıkaran sahnesiyle izleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.