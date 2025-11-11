×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Atatürk’ü anmak Uzak Şehir'e çok yakıştı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 14:02

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, bir kez daha kalpleri fethetti. Dizinin 10 Kasım’a denk gelen yeni bölümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Minik Cihan’ın Türk bayrağı çizimiyle başlayan, Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı 09.05’te Albora’da hayatın 1 dakikalığına durduğu sahne izleyenlerden tam not aldı. Geceye damga vuran o anlar için “10 Kasım’da Atatürk’ü anmak #UzakŞehir’e yakıştı” yorumları yapıldı.

Atatürk’ü anmak Uzak Şehire çok yakıştı

DUYGU DOLU, ANLAMLI VE UNUTULMAZ

Uzak Şehir’in sevilen karakterleri ile çekimlerin yapıldığı Midyat’taki halkın görüntülerinin de yer aldığı Ata’ya saygı duruşu sahnesi sanal medyada gündem oldu. Paylaşım, yorum ve beğeni rekoru kıran o anlar için “duygu dolu”, “anlamlı” ve “unutulmaz” olarak ifadeleri kullanıldı. Uzak Şehir, milli değerleri öne çıkaran sahnesiyle izleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Haberin Devamı

Atatürk’ü anmak Uzak Şehire çok yakıştı

AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.

Gözden KaçmasınUzak Şehir birinci yılını zirvede kutladıUzak Şehir birinci yılını zirvede kutladıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!