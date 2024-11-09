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Atatürk filmlerle anılıyor

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart GO#Mustafa Kemal Atatürk#193∞
Atatürk filmlerle anılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 10:23

D-Smart GO; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 86. yıl dönümünde O’na özel oluşturulan bir kategoriyle anıyor.

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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılında birbirinden özel yapımlar, ‘’193∞’’ kategorisinde yer alacak. “Cumhuriyet Kadınları”, “Vatanım Sensin”, “Beni Hatırlayınız”, “Taş Mektep”, “Son Umut”, “Anafartalar Mustafa Kemal Yolu”, “Zafer Anıtı” ve “120” gibi izleyenleri duygulandıracak birçok yapım seyirciyle buluşacak.

Kategoride bulunan; “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları”, “Sarıkamış Çocukları”, “Veda”, “Çanakkale 1915”, “Çanakkale Zafere Selam Belgeseli”, “Çanakkale Yolun Sonu” ve “Zaferi Yaşatan Şarkılar” yapımlar da milli mücadele ruhunu yeniden yaşatacak.

HER YERDE, HER CİHAZDA

Binlerce içeriğin yer aldığı D-Smart GO, istenilen her yerden izlenebiliyor. Ayrıca, “TV izle” seçeneği ile yayın akışına bağlı kalmadan paket dâhilindeki tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor. “Bulut Kayıt” özelliği ile de TV kanallarındaki seçili programlar 30 gün saklanabiliyor.

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Atatürk filmlerle anılıyor

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#D-Smart GO#Mustafa Kemal Atatürk#193∞

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