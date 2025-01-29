Atalarının kim olduğunu öğrenince aklı başından gitti! Ünlü yıldız hayatının şokunu yaşadı: Senin soyun krallardan geliyor

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13 yıldır ekran yolculuğunu sürdüren ve ünlü konuklarının soyağaçlarını araştıran Finding Your Roots programına katılan ve kendisiyle ilgili gerçekleri keşfeden son isim Sharon Stone oldu.

Hollywood'un yıldız oyuncusu Sharon Stone katıldığı televizyon programında öğrendikleriyle hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı

Henry Louis Gates Jr. tarafından sunulan programın her bölümde ünlülere, profesyonel soy bilimciler tarafından araştırılan bilgilerle derlenen ve atalarının geçmişlerini görmelerine, aile bağlantılarını öğrenmelerine ve soyları hakkındaki sırları keşfetmelerine olanak tanıyan bir “yaşam kitabı” sunuluyor.

Sharon Stone'un atalarının soyu dünya tarihini değiştiren bir krala dayanıyormuş...

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ÜNLÜ OYUNCU SOYUNUN DAYANDIĞI İSMİ DUYUNCA ŞAŞKINLIKTAN KÜÇÜK DİLİNİ YUTUYORDU!

Sharon Stone, bu programda öğrendiği gerçekleri duyunca neye uğradığını şaşırdı. Çünkü ünlü oyuncu tarihe damga vurmuş en önemli kişilerden birinin soyundan geliyordu.

Zalimliğiyle tanınan Charlemagne ya da Şarlman, Roma İmparatorluğunun başına geçmekle kalmamış modern Avrupa'nın da kurucusu olmuştu

66 yaşındaki yıldız oyuncu, sunucunun “Charlemagne (Şarlman) yani Avrupa'yı Avrupa yapan, tarihin en önemli krallarından biri senin 38. göbekten büyük büyükbaban. O ilk Roma İmparatoruydu. Ama kötü bir adamdı” sözleriyle şaşkına döndü.

"AFALLADIM"

“Elbette tarihteki en önemli insanlardan biri ve demir gibi bir iradeyle modern Avrupa'yı yarattı” diye anlatılan atasının kim olduğunu duyan Sharon Stone ise sunucuya “Tamamen afallamış birini görmek istiyorsanız yüzüme bakın” cevabını verdi.

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Şoke edici ifşaat hakkında konuşan sunucu Henry Louis Gates Jr. “Sharon'ın aile ağacından tarih fışkırıyor. Üçüncü göbekten büyük büyükbabası İngiltere'den Pennsylvania'ya göç etmiş, kömür madencisi olmuş, ardından Amerikan İç Savaşı'nda kahramanca görev yapmış ve birkaç büyük muharebede savaşmış” dedi.

KAHRAMANLIK HİKÂYESİ ONU AĞLATTI

Kral soyundan gelmesine şaşıran Sharon Stone bu kahramanlığı öğrendiğinde ise gözyaşlarına boğuldu. Baba tarafından iki Fransız kralının soyundan geldiğini ve 31. göbekten büyük büyükbabası Hugh Capet'in Paris'i Fransa'nın güç merkezi haline getiren kişi olduğunu öğrendi.

Stone'u ağlatansa kral olmasa bile kahramanca savaşıp ölen atası oldu

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2012'den bu yana ünlülerin soyağaçlarını araştıran Finding Your Roots, büyüleyici bilgiler ortaya çıkarıyor ve Charlemagne'ın imparator olarak mirasını taşıyan kişiyi bulmak programın en ilginç ve önemli keşiflerinden biri oldu.

PROGRAMA KATILAN HER ÜNLÜ UMDUĞUNU BULAMADI

Programa katılıp atalarıyla ilgili gerçekleri öğrenenler arasında daha birçok ünlü var. Ve bu her zaman yukarıdaki Sharon Stone örneği gibi sevinç dolu olmayabiliyor.

Julia Roberts büyük büyük babasının yasak ilişkisinden doğan çocuğunun soyundan geldiğini, Amanda Seyfried ise Almanya’dan göçen 3. göbekten büyük babasının bir cinayete kurban gittiği gerçeğiyle yüzleşti.

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İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch anne tarafından soyunun Afrikalıları köle tüccarlarına sattığını, Edward Norton ise bir taraftan Amerika kıtasının gerçek sahipleri olarak bilinen Amerikan Yerlileri arasında belki de en meşhur olanı Pocahontas’ın bir taraftan da köle tacirlerinin uzaktan torunu olduğunu keşfetmişti.

BEN AFFLECK'Lİ BÖLÜM YAYINDAN KALDIRILDI

Bu soy araştırmasından nasibini alan bir ünlü isim de Ben Affleck olmuştu. Programın üçüncü sezonu, aktör Ben Affleck'in sunucu Gates'i köle sahibi ataları hakkında bilgi vermemesi için ikna ettiğinin ortaya çıkmasının ardından WNET tarafından ertelendi.

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Program yeniden yayınlanmaya başladığında ise Ben Affleck’in konuk olduğu bölüm ekranlara getirilmedi.