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Atakan Özkaya'nın tatil pozları olay oldu

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#Atakan Özkaya#Uzak Şehir#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 11:05

Kanal D’nin ilk sezonuyla rekorları altüst eden fenomen dizisi Uzak Şehir’in yıldızları tatilin son günlerinin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Yeni yayın dönemi öncesi enerji depolayan isimlerden biri de Atakan Özkaya. Albora Ailesi’nin kabına sığmayan, hırçın ve genç üyesi Kaya rolündeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu, son tatil paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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“YAKINDA REKLAM TEKLİFLERİ YAĞAR”

Uzak Şehir hayranlarının ve özellikle genç kızların yakın takibinde olan Atakan Özkaya’nın “Dalgalar” notuyla denizdeki hünerlerini ve fit vücudunu sergilediği kareler, binlerce beğeni aldı.

Atakan Özkayanın tatil pozları olay oldu

“Allah nazarlardan saklasın”, “Atakan, Kaya gibi”, “Denizlerin hırçın yakışıklısı”, “Yakında reklam teklifleri yağar” yorumlarının öne çıktığı post etkileşim rekoru kırdı.

Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.

Atakan Özkayanın tatil pozları olay oldu

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#Atakan Özkaya#Uzak Şehir#Kanal D

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