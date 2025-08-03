Atakan Özkaya'nın tatil pozları olay oldu

Haberin Devamı

“YAKINDA REKLAM TEKLİFLERİ YAĞAR”

Uzak Şehir hayranlarının ve özellikle genç kızların yakın takibinde olan Atakan Özkaya’nın “Dalgalar” notuyla denizdeki hünerlerini ve fit vücudunu sergilediği kareler, binlerce beğeni aldı.

“Allah nazarlardan saklasın”, “Atakan, Kaya gibi”, “Denizlerin hırçın yakışıklısı”, “Yakında reklam teklifleri yağar” yorumlarının öne çıktığı post etkileşim rekoru kırdı.

Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.