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Ata Demirer’den gençlere tavsiye

Güncelleme Tarihi:

#Ata Demirer#Ata Demirer Gazinosu#Kıbrıs
Ata Demirer’den gençlere tavsiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:04

Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” gösterisini Kıbrıs’ta sahneledi.

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Önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen ünlü komedyen, Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Babam ben 2 yaşındayken savaş için buradaydı, askerlerden biriydi. 52 yaşındayım. 50 sene sonra oğlu, özgür Kıbrıs’a sanatçı olarak gösteriye geliyor. Tuhaf bir duygu. Bu durum hoşuma gitti.”

Demirer, genç meslektaşlarına tavsiyelerde de bulundu: “Bir sürü yetenekli arkadaş var. Benimki sadece gösteri değil, oyunculuk ve senaristlik de yapıyorum. Daha geniş bir çalışma alanım var. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem; gösteri sanatının bütün kollarını yapmaya çalışmaları. Şarkıcılık, senaristlik ve oyunculuk yapmaya çalışsınlar.”

Ata Demirer’den gençlere tavsiye

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KARİYERİM GÖBEĞE Mİ BAĞLI

Son dönemde kilo veren Ata Demirer, zayıflamasıyla ilgili de espri yaptı: “Instagram’da iki arkadaş ‘Abi geldik ama göbeği erittin, bakalım ne anlatacaksın?’ yazmış. Paranoya yaptım. Kariyerim göbeğe mi bağlı?”

 

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#Ata Demirer#Ata Demirer Gazinosu#Kıbrıs

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