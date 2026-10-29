Ata Demirer: Hikâyeyi birlikte büyüttük

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Filmin uzun bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını anlatan Ata Demirer, “Pervaneler’in hikâyesinin bugünkü haline gelmesi 3-4 yıllık bir sürecin sonunda oldu” dedi.

Oyuncu arkadaşlarının performansından duyduğu mutluluğu dile getiren ünlü komedyen, “Çok güzel bir ekip olduk. Herkes karakterini büyük bir özenle ve çok güzel canlandırıyor. Hikâyeyi birlikte büyüttüğümüzü görmek benim için ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.

Demirer, kızını canlandıran Şifanur Gül’e de esprili bir şekilde takıldı: “Zaten tıpatıp aynıyız!”

OCAK AYINDA SİNEMALARDA

Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül’ün oturduğu “Pervaneler”in 8 Ocak 2027’de vizyona girmesi planlanıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday ve Murat Kılıç da yer alıyor.