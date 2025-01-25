At yarışlarının şampiyonlar ligi start alıyor

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AT VE İNSANIN UYUMU

İnsan ile atın binlerce yıllık birlikteliği binicilik sporuyla günümüzde yaşatılıyor. Dünyanın birçok coğrafyasında farklı branşlarda iki canlı uyum içinde rakipleriyle mücadele ederken bu müsabakalar hatırı sayılır bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Alternatif sporları ekranlarına taşıyan D-Smart, yeni yıl ile birlikte dünyanın en prestijli at yarışlarını ekranlara getirmeye başlıyor.

ABD’DEN BAE’YE

ABD’de gerçekleştirilen ve tüm dünyanın ilgi gösterdiği sonucu merakla beklenen Pegasus World Cup; Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) koşulan dünyanın en yüksek ikramiyeli yarışlarından Dubai World Cup; ABD’de “Sporun En Güzel 2 Dakikası” olarak bilinen Kentucky Derby koşusu D-Smart’ın spor kanallarında yayınlanacak.

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GELENEKSEL YARIŞLAR

İlki 1711 yılında düzenlenen ve dünyanın en seçkin spor aktivitelerinden biri olarak kabul edilen 5 günlük Royal Ascot Yarış Festivali; spor severlerin merakla beklediği, birbirinden başarılı at sahipleri, antrenör, jokey ve atları bir araya getiren Breeders’ Cup da Spor Smart, Tay TV ve D-Smart GO’da seyirciyle buluşacak.

PEGASUS WORLD CUP İLE BAŞLIYOR

Yarış tutkunlarını heyecanlandıran bu maraton, cumartesiyi pazara bağlayan gece 26 Ocak saat 00.30’da Pegasus World Cup At Yarışları ile başlıyor. Spor Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak koşular, daha sonra istenildiği zaman D-Smart GO’dan da izlenebilecek.

D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta ayrıca; Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın programı şöyle:

CUMARTESİ

22.00 BREZİLYA PAULISTA: AGUA SANTA-BRAGANTINO (CANLI) SPOR SMART 2 SPOR SMART

23.00 ARJANTİN APERTURA: SAN LORENZO-TALLERES (CANLI) SPOR SMART 2

CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE

00.30-02.00 PEGASUS WORLD CUP AT YARIŞLARI (CANLI) SPOR SMART/TAYTV

02.30 BREZİLYA PAULISTA: PALMEIRAS-NOVORIZONTINO (CANLI) SPOR SMART 2

03.30 ARJANTİN APERTURA: PLATENSE-RIVER PLATE (CANLI) SPOR SMART

PAZAR

15.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: GRAN CANARIA-TENERIFE (CANLI) SPOR SMART

19.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: REAL MADRID-LEYMA CORUNA (CANLI) SPOR SMART

20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: MURCIA-BARCELONA (CANLI) SPOR SMART 2

22.00 BREZİLYA PAULISTA: BOTAFOGO-SAO BERNARDO (CANLI) SPOR SMART

PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: SAO PAULO-CORINTHIANS (CANLI) SPOR SMART 2

01.00 ARJANTİN APERTURA: BOCA JUNIORS-ARGENTINOS (CANLI) SPOR SMART