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Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu?

#Sadakatsiz#Cansu Dere#Kanal D

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Kanal D’nin iddialı dizisi "Sadakatsiz" yeni sezona başladı.

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Dizi dün akşam nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.

 Yeni sezonun ilk bölümünde, Bahar ile Melih evlendi. Düğüne katılanlar arasında İstanbul'a taşınan Asya ve oğlu Ali de vardı.

Asyayı kahreden görüntüler... Sadakatsizin yeni bölümünde neler oldu

Tekirdağ'a dönüş yolunda kaza yapan Asya, hiç tanımadığı bir insanın hayatını kurtardı.

Asya ile yeni bir hayatın hayalini kuran Volkan, planlarını Selçuk'a anlattı.

Gecenin sonunda bombayı Ali ve Derin patlattı.

Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin'in bütün aileyi kandırdığı ortaya çıktı.

Asyayı kahreden görüntüler... Sadakatsizin yeni bölümünde neler oldu

Asya ise oğlu Ali'nin okulda yaşadığı dehşeti görünce gözyaşlarına boğuldu.

 

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#Sadakatsiz#Cansu Dere#Kanal D