Asuman'la Sevgili Dünürüm sunucusu Asuman Krause kimdir, kaç yaşında, evli mi?

1998 Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Asuman Krause, 1 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. Annesi, Asuman Krause17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.



Asuman Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü Çok Yalnızım'ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğluna benzetildi.



İkinci albümü Kukla 2008 yılında yayımlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sundu. Ayrıca, Star TV'de Fear Factor Extreme adlı yarışmayı sundu. 2011'in Kasım ayından itibaren FOX'ta yeniden yayımlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Türk izleyicileriyle 28 Kasım 2015'te buluşan Big Brother Türkiye'nin sunuculuğunu yaptı. Program 7 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 2020 yılında Show TV'de Asuman'la Sevgili Dünürüm isimli programı sunacaktır.