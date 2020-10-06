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Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta yayınlanıyor? İşte Show TV yayın akışı

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Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta yayınlanıyor? İşte Show TV yayın akışı
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Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Gelinler ve dünürlerin kıyasıya mutfak rekabetini yansıtan yarışmanın saati değişti. Daha önce 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm artık daha erken izleyicinin beğenisine sunulacak. İşte Show TV yayın akışına göre Asuman’la Sevgili Dünürüm yayın saati

Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının saat kaçta yayınlandığı araştırılıyor. Hafta içi her gün 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm artık 12:30’da başlayacak. İşte Show TV yayın akışı

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ

Asuman’la Sevgili Dünürüm saat 12.30'da başlıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Pembe Panter 2

02:00 Çukur

 

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