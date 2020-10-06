Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta yayınlanıyor? İşte Show TV yayın akışı
Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Gelinler ve dünürlerin kıyasıya mutfak rekabetini yansıtan yarışmanın saati değişti. Daha önce 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm artık daha erken izleyicinin beğenisine sunulacak. İşte Show TV yayın akışına göre Asuman’la Sevgili Dünürüm yayın saati
Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının saat kaçta yayınlandığı araştırılıyor. Hafta içi her gün 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm artık 12:30’da başlayacak. İşte Show TV yayın akışı
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ
Asuman’la Sevgili Dünürüm saat 12.30'da başlıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Pembe Panter 2
02:00 Çukur
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