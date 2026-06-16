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Asmalı Konak’ta oynayacağımı bir süre sakladım

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#Eylem Yıldız#Asmalı Konak#Çağan Irmak
Asmalı Konak’ta oynayacağımı bir süre sakladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 10:33

Eylem Yıldız, katıldığı programda “‘Özcan Deniz’le mi oynayacaksın?’ diyecekler önyargısıyla ‘Asmalı Konak’ta oynayacağımı bir süre sakladım” açıklamasını yaptı.

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Ekranların unutulmaz dizilerinden “Asmalı Konak”ın Zeynep’i Eylem Yıldız, Cemre Onaylı’nın sunduğu “Cemre ile TBT” adlı YouTube programında anlattı. “Asmalı Konak”a dahil oluş sürecini de ilk kez detaylarıyla paylaşan Eylem Yıldız, teklifin yönetmen Çağan Irmak’tan geldiğini söyledi. Dizide rol alacağını bir süre gizlediğini belirten oyuncu “‘Özcan Deniz’le mi oynayacaksın?’ diyecekler önyargısıyla dizide oynayacağımı bir süre sakladım. Ama bugün dönüp baktığımda ‘Asmalı Konak’ta rol aldığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Asmalı Konak’ta oynayacağımı bir süre sakladım

90’LAR KÜLTÜREL PATLAMAYDI

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Yıldız, oyunculuk serüveninin aslında çok daha önce başladığını belirtti: “90’lar kültürel olarak büyük bir patlamaydı. Büyük bir üretim süreci vardı ve biz de onun taze beyinlerle alıcısıydık. Hayatımın en güzel dönemiydi. Mesleğimi seçtiğim, hobilerimi geliştirdiğim yıllardı.”

 

 

 

 

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#Eylem Yıldız#Asmalı Konak#Çağan Irmak

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