Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık!

#Kate Hudson#Hugh Jackman#Sutton Foster
Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 15:47

Aslına bakılırsa dizi ya da film setlerinde oyuncuların birbirlerine aşık olması gayet sıradan bir olay... Dünyanın dört bir yanında kimi skandal yaratan, bazıları evliliğe giden set aşkları artık herkesin malumu..

Ama birazdan anlatacağımız olayın kahramanı olan iki ünlünün durumu tam olarak böyle değil. Onların başına gelen biraz daha farklı.

Gerçek hayatta başkalarına hem de deli gibi aşık olan bu iki ünlü, canlandırdıkları role kendilerini fazla kaptırdı itiraflarına bakılırsa.

Senaryo gereği evli bir çifti canlandıran ikili, kendilerini zaman zaman gerçekten evli gibi hissettiklerini söyledi.

Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık

CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER ONLARI ÇOK ETKİLEDİ
Bu ilginç olayın kahramanları Kate Hudson ile Hugh Jackman… Onların kendilerini böyle tuhaf hissetmesinin nedeni ise önemli rollerini paylaştıkları Song Sung Blue adlı film.

Hudson ve Jackman, filmde uzun süredir evli olan bir çifti canlandırdı.

Önceki gece düzenlenen Gotham Ödülleri gecesinde kırmızı halıda bir araya gelen iki ünlü oyuncu kameralar karşısında bu ilginç açıklamayı yaptı.

Page Six'e konuşan Hugh Jackman, filmin sadece 36 günde çekildiğini söyledi.

Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık

İKİSİ DE SETTEN MUTLU AYRILDI
Yine  de kendilerini role fazla kaptırdıklarını vurgulamadan da geçemedi: " Sadece 36 günde çektik filmi. Ama sanki kendimizi uzun süredir evli olan bir çift gibi hissettik" dedi.

Kate Hudson da Hugh Jackman'ın bu söylemini "Evet... Sanki uzun zamandır evli gibiydik" diyerek destekledi.

Kate Hudson daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte yaptığımız bu çalışmadan çok memnun kaldık. Güvenli ve birbirimize güven duyduğumuz bir set ortamıydı. Ayrıca çok eğlendik" diye anlattı durumu.

Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık

İKİSİ DE ROMANTİK İLİŞKİLERİNDE ÇOK MUTLU
Aslına bakılırsa Kate Hudson ve Hugh Jackman, gerçek hayatta başkalarıyla gönül ilişkisi yaşıyor.

46 yaşındaki Hudson, bir zamanlar çocukluk arkadaşı olan Danny Fujikawa imle nişanlı.. İkilinin kısa süre önce 7 yaşına giren Rani adına bir kızı bulunuyor. Her ne kadar nişanlı olsalar da evlenmeyi henüz düşünmüyorlar.

Kate Hudson ondan önce de genç yaşında Chris Robinson ile evlenip boşandı. Sonra da müzisyen Matthew Bellamy ile nişanlandı. Oyuncunun, her üç ilişkisinden de birer çocuğu bulunuyor.

Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık

ONUN YENİ AŞKI OLAY OLDU: Hugh Jackman'ın ise şu anda birlikte olduğu Sutton Foster ile ilişkisi gayet olaylı başladı. The Music Man adlı müzikalde birlikte çalıştığı Foster'ın aşkı uğruna 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness ile boşandı. Her ne kadar yaşadığı yasak aşk yüzünden tepki alsa da Jackman'ın Foster ile ilişkisi gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ediyor.

Aslında ikisi de başkalarına aşık... Role fazla kapılmışlar... Kendimizi gerçekten evli bir çift sandık

Song Sung Blue adlı film, müzisyen çift Mike ve Claire Sardinia'nın öyküsü üzerine kurulu... Çift, Neil Diamond şarkılarını yeniden yorumladıkları Lightning & Thunder adlı bir grup kurarak tanındı. Kate Hudson ve Hugh Jackman'ın rol aldığı film de ikilinin öyküsü üzerine kurulu.

