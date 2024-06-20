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Aslıhan Turan eşi Arda Turan'ı anlattı: Tutkulu bir aşık

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Doğan#Arda Turan#Senem Aydın’La Hadi Anlat
Aslıhan Turan eşi Arda Turanı anlattı: Tutkulu bir aşık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:33

ASLIHAN Doğan Turan, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu.

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Ünlü isim eşi Arda Turan’ın nasıl bir âşık olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Aşk, sevgi, tutku, saygı, huzur, denge; bunlar önemli şeyler, Arda’yla bunu yakaladığımızı düşünüyoruz. Eğlenceli bir ev hayatımız var, beraber çok gülüyoruz. Arda güzel, tutkulu bir âşık. Kimyamız çok güzel. Önceliği hep karısı ve çocuklarıdır.”

Aslıhan Doğan Turan, hayattaki çoğu şeyi kafasına takmadığını söyledi:

“Hayatla çok derdim yok. Kafaya takan bir insan değilim. Annem bazen ‘Aslıhan çok bencilsin, hiçbir şey umurunda değil. Vurdumduymazsın’ derdi. Ama sonra ‘En doğrusunu Aslıhan yapıyor, hiçbir şeyi kafasına takmıyor’ diye çevirirdi. Düşünsene sürekli bir şeyler kurup onunla yaşadığını; çok yorucu. Hiçbir şey dünyanın sonu değil.”

Ünlü isim ayrıca “Dört dörtlük hayatlar filmlerde bile olmuyor artık. Mutlu bir ailem var. Benim için bunlar yeterli” açıklamasını yaptı.

 

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#Aslıhan Doğan#Arda Turan#Senem Aydın’La Hadi Anlat

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