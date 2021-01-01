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Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Aslıhan Gürbüz kimdir? Kırmızı Oda’nın yeni karakteri Kumru’nun hikayesiyle gündeme geldi

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Aslıhan Gürbüz kimdir? Kırmızı Oda’nın yeni karakteri Kumru’nun hikayesiyle gündeme geldi
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Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, yeni karakterleriyle adından söz ettiriyor. Daha önce Meliha ve Alya’nın hikayesiyle ekran karşısındakileri derinden etkileyen Kırmızı Oda’ya katılan oyunculardan biri de Aslıhan Gürbüz oldu. En son Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer alan Aslıhan Gürbüz, Kumru karakterine hayat vermek için setlere döndü. Kırmızı Oda’nın 25 Aralık tarihli bölümünde kısa bir süre görülen Kumru’nun hikayesine ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Aslıhan Gürbüz sessizliğini Kırmızı Oda dizisiyle bozdu. Bir süredir dizi setlerinden uzak kalmayı tercih eden Gürbüz, bu kez evli ve kız çocuk annesi Kumru’yu canlandıracak.

KUMRU’NUN HİKAYESİ NE?

Kumru’nun yarım kalan hikayesini merak eden izleyiciler, Kırmızı Oda’nın 18. Bölümüne odaklandı. Kırmızı Oda’ya 17. Bölümünde ilk kez görülen Kumru’nun ani değişimi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) eşi (Fahri Bülent Seyran) ve kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) aniden saldırmış, sonrada baygınlık geçirmişti.

ASLIHAN GÜRBÜZ HAKKINDA

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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