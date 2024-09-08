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Aslıhan Güner: Zübeyde Hanım gururla taşıyacağım bir karakter

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#Aslıhan Güner #Zübeyde Analar Ve Oğulları#Zübeyde Hanım
Aslıhan Güner: Zübeyde Hanım gururla taşıyacağım bir karakter
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 10:12

Aslıhan Güner önceki gün Metropol İstanbul’da alışveriş turu yaptı.

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Oyuncu, bugüne kadarki en önemli rolünün “Zübeyde, Analar ve Oğulları” filmindeki Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olduğunu söyledi:

“Her zaman madalya gibi gururla taşıyacağım bir karakter. Herkese nasip olmaz. 35’indeki ben, 68 yaşında kadını oynadım. Zübeyde Hanım’ın ellerinde, avuç içlerinde, kemiklerinde ve dizlerinde problem olduğunu okumuştum. Setten sonra rolden çıkamadım. Gerçekten avuç içim ve diz kapaklarımda ağrılar hissettim. Setten sonra 8 seans fizik tedavi gördüm.”

Aslıhan Güner: Zübeyde Hanım gururla taşıyacağım bir karakter

Kanal D’nin ilgi gören dizisi “Yalan”da rol alan oyuncu, “Melike karakteri benim için özel ve kıymetli. Uzun süredir oynadığım zor ve ağır karakterlerden biridir. Sette, bir adliye sahnesinden sonra fenalaştım. Sağlıkçımız müdahale etti. Sonrasında hastaneye kaldırıldım” açıklamasını yaptı.

 

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#Aslıhan Güner#Zübeyde Analar Ve Oğulları#Zübeyde Hanım

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