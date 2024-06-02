Aslıhan Güner Yalan'daki rolünü anlattı: Melike'ye hayranım

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KANAL D’nin yeni dizisi “Yalan”da “Melike” karakterini canlandıran Aslıhan Güner, yaz sezonuna bir projeyle girmenin heyecanını yaşadığını söyledi: “Yalan’ı herkesin severek izlediğini düşünüyorum. Çok güzel kadın ve anne hikâyesi. Sadece bir kişinin etrafında dönen değil, birçok insanın hayatına tanıklık ettiğimiz bir senaryo.” Oyuncu, canlandırdığı karakterin yaşadığı acılara rağmen umutlu olmasını sevdiğini açıkladı:

NE OLURSA OLSUN YÜZÜNÜ

İYİLİĞE ÇEVİREN BİR KADIN

“Melike karşıma çıkan en farklı karakterlerden biri oldu. Bir kere Melike, ne olursa olsun yüzünü aydınlığa ve iyiliğe çevirmiş bir kadın. Beni bu çok etkiledi. Günümüzde iyilik tarafında durabilmek gerçekten zor. Melike’nin bir 20 yıl cezaevi hikâyesi var. Talihsiz bir şekilde işlemediği bir suçtan dolayı içeri giriyor ama o süreç boyunca mücadelesini, umudunu, çocuğuna olan aşkını kaybetmeden kendisini eğitmeye ve geliştirmeye devam ediyor. İçeride hukuk okuyor. Çünkü umudu var. Umut insana dair en güzel duygulardan biri. Bu yüzden Melike’yi çok seviyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra da birçok olayın ortasına düşüyor.”

