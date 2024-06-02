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Aslıhan Güner Yalan'daki rolünü anlattı: Melike'ye hayranım

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Güner#Feyyaz Duman#Yalan
Aslıhan Güner Yalandaki rolünü anlattı: Melikeye hayranım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Kanal D’nin yaz sezonundaki iddialı yapımı “Yalan”da rol alan Aslıhan Güner, “Melike”yi anlattı. Canlandırdığı karakterin yaşadığı birçok acıya rağmen umutlu olmasını çok sevdiğine değinen oyuncu “Melike’ye hayranım. Melike’nin umudunu çok sevdim” dedi.

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KANAL D’nin yeni dizisi “Yalan”da “Melike” karakterini canlandıran Aslıhan Güner, yaz sezonuna bir projeyle girmenin heyecanını yaşadığını söyledi: “Yalan’ı herkesin severek izlediğini düşünüyorum. Çok güzel kadın ve anne hikâyesi. Sadece bir kişinin etrafında dönen değil, birçok insanın hayatına tanıklık ettiğimiz bir senaryo.” Oyuncu, canlandırdığı karakterin yaşadığı acılara rağmen umutlu olmasını sevdiğini açıkladı:
NE OLURSA OLSUN YÜZÜNÜ
İYİLİĞE ÇEVİREN BİR KADIN
“Melike karşıma çıkan en farklı karakterlerden biri oldu. Bir kere Melike, ne olursa olsun yüzünü aydınlığa ve iyiliğe çevirmiş bir kadın. Beni bu çok etkiledi. Günümüzde iyilik tarafında durabilmek gerçekten zor. Melike’nin bir 20 yıl cezaevi hikâyesi var. Talihsiz bir şekilde işlemediği bir suçtan dolayı içeri giriyor ama o süreç boyunca mücadelesini, umudunu, çocuğuna olan aşkını kaybetmeden kendisini eğitmeye ve geliştirmeye devam ediyor. İçeride hukuk okuyor. Çünkü umudu var. Umut insana dair en güzel duygulardan biri. Bu yüzden Melike’yi çok seviyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra da birçok olayın ortasına düşüyor.”

Aslıhan Güner Yalandaki rolünü anlattı: Melikeye hayranım

ZOR OLAN SADE
KARAKTERLER
Aslıhan Güner, oyunculuğun inceliklerine de değindi: “Oyunculukta asıl zor olan sade karakterler. Sen oyuncu olarak çok daha derin bir duyguya dalmak durumunda kalıyorsun. Kendinden bir şeyler bulup bir karakter yaratmaya çalışıyorsun.”
Aslıhan Güner Yalandaki rolünü anlattı: Melikeye hayranım

TECRÜBELİ KADRO
“Yalan”ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

 

 

 

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#Aslıhan Güner#Feyyaz Duman#Yalan

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