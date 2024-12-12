Aslıhan Güner: İnsanların acısı varken birilerinin yemek, hizmet beklemesi...

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BİTKİLERİMİ ÖZLEYİP AĞLADIM

İstanbul dışındaki dizi setlerinde evini çok özlediğini belirten Aslıhan Güner; "Şehir dışı olmasının verdiği bedensel ve ruhsal yorgunluk oluyor, kendine hasret kalıyorsun şehir dışında. Bitkilerimi özleyip ağladığımı biliyorum" dedi.

