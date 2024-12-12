Aslıhan Güner: İnsanların acısı varken birilerinin yemek, hizmet beklemesi...

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 16:21
Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu...
BİTKİLERİMİ ÖZLEYİP AĞLADIMBABAM EVLENDİĞİMİ GÖRSÜN ÇOK İSTEDİM
İstanbul dışındaki dizi setlerinde evini çok özlediğini belirten Aslıhan Güner; "Şehir dışı olmasının verdiği bedensel ve ruhsal yorgunluk oluyor, kendine hasret kalıyorsun şehir dışında. Bitkilerimi özleyip ağladığımı biliyorum" dedi.
Aslıhan Güner, evlendiğini babasının görmesini çok istediğini belirterek "En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten, lenfoma
kanseriydi babam, çok zor bir hastalık, Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3. kez nüksetti. Hayallerimi gerçekleştirdim, babam evlendiğimi gördü" dedi.VE HAYATI FARKINDA YAŞAYANLARIN HEP ÜZÜLDÜĞÜ CENAZE EVLERİNDEKİ İKRAMLAR...
Aslıhan Güner, cenaze evindeki ikramlara değinerek şu cümleleri kurdu: "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek
beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak. Beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da günümüzdeki telefon mesajları..."