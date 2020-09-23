Aslıhan Güner: Ben de başrol teklifi alamadım

Güner’e, meslektaşı Hazal Kaya’nın, “Kilolu oyunculara başrol verilmiyor” şeklindeki açıklaması soruldu. 32 yaşındaki oyuncu, daha önce buna benzer durumlarla kendisinin de karşılaştığını belirtti. Güner, “Hazal Kaya’ya katılıyorum. İlk kez rol aldığım ‘Asi’ dizisinde biraz kiloluydum. O dönemlerde ben de başrol teklifi alamadım. Bu sektörde böyle durumlar olabiliyor” açıklamasını yaptı.