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Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Aslıhan Güner: Ben de başrol teklifi alamadım

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Aslıhan Güner: Ben de başrol teklifi alamadım
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ÜNLÜ oyuncu Aslıhan Güner önceki gün bir alışveriş merkezinde annesiyle buluştu.

Güner’e, meslektaşı Hazal Kaya’nın, “Kilolu oyunculara başrol verilmiyor” şeklindeki açıklaması soruldu. 32 yaşındaki oyuncu, daha önce buna benzer durumlarla kendisinin de karşılaştığını belirtti. Güner, “Hazal Kaya’ya katılıyorum. İlk kez rol aldığım ‘Asi’ dizisinde biraz kiloluydum. O dönemlerde ben de başrol teklifi alamadım. Bu sektörde böyle durumlar olabiliyor” açıklamasını yaptı.

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