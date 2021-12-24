Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu... Önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu... Önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Kıbrıstan ucuza getiriyorum diyerek satmış 2 kişi öldü, evinde malzemeler çıktı... Şaşırtan ifade'Kıbrıs'tan ucuza getiriyorum' diyerek satmış! 2 kişi öldü, evinde malzemeler çıktı... Şaşırtan ifade#Konya
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

#Aslıhan Doğan Turan#Tuvalet Kağıdı#Ala Tokel
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme oturdu. Turan'ın yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti. Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.

6 TANESİ 400 TL
Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.

Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

"YURT DIŞINDAN GETİRTTİM, SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR"
Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslıhan Doğan Turan#Tuvalet Kağıdı#Ala Tokel

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz