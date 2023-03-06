Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aslı'dan Alanur'u yıkan mektup! 'Ben artık yokum anne...'

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 2. Bölüm#Kanal D
Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 23:25

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Annesi ve Ziya Karlı'nın bir dönem büyük aşk yaşadığını öğrenen Aslı şoke oldu. Ziya ile Alanur'un yıllar sonra yeniden bir araya gelme ihtimali ile çılgına dönen Seher, herkesin hayatına yön verecek bir planı uygulamaya koydu.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Sürpriz ziyareti Karlı Malikanesi'ne bomba gibi düşen Alanur, Ziya'yı oğlu Mehmet'i kızı Aslı'dan uzak tutması için uyardı. Konuşmalara şahit olan Seher'in öfkeden gözü döndü.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Ailelesinin baskısına boyun eğmeyen Mehmet, ilişkilerini kurtarabilmek için Aslı'ya evlilik teklif etti. Aslı, Mehmet'i yeterince tanımıyor olmasını gerekçe gösterse de teklife 'hayır' yanıtını vermedi.

Aslı, annesi ile yaşadığı eve dönmek istemeyince geceyi Mehmet ile birlikte geçirdi.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Haberin Devamı

Nişanın atılmış olmasının gerilimi Karlılar'ın kahvaltı masasına da yansıdı. Mehmet'in gece eve gelmemiş olması olayların üzerine daha da tuz biber ekti. Ziya ve çocuklar Seher'in öfkesinden paylarına düşeni aldılar.

Sakın bana sakin ol demeyin!

Mehmet ve Aslı, ilk olarak Alanur'un karşısına çıktılar.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Mehmet, niyetinin ciddi olduğunu anlatmaya çalışsa da Alanur kızının geleceğini yakmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Ben saygılı bir adamım. Size karşı bir saygısızlık yapmadım, yapmayacağım da...

"İzin almak için karşınıza geçtik. Her şey başka türlü de olabilirdi" diyen Mehmet'in sözleri Alanur'a soğuk duş etkisi yaptı.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Aile içindeki gerilimden rahatsız olan Mehmet, Hatice ve ailesinin yanına giderek özür dilemek istedi. Özrü kabul görmeyen Mehmet, döndüğünde yemek masasını boş buldu.

Toplayayım derken, hepten dağıttın abi...

Gençlerin kararlılığını gören Alanur, Ziya'yı arayarak görüşmek istediğini söyledi. Seher, eşinin telefondaki konuşmasından şüphelendi. Ziya'yı takip eden Seher, onu Alanur ile aynı masada gördü.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Haberin Devamı

28 yıl sonra ile kez bir araya gelen iki sevgili, birbirlerine sarfettikleri iğneli sözler ile geçmişin intikamını almaya çalıştılar.

Bizim aileden size hayır gelmez Alanur... Kapına gelip kızını istemeyeceğim!

Mehmet'e her geçen gün biraz daha bağlanan Aslı, ona ailesiyle birlikte kendisini istemeye gelmesini söyledi.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...


Annesinin odasında telefonunu arayan Aslı, tesadüfen annesinin sakladığı mektubu buldu. Alanur ve Ziya'nın eski sevgili olduğunu öğrenen Aslı, büyük şok yaşarken bu durumu ablası Beste ile paylaştı.

Yani sen koskoca İstanbul'da annemin eski sevgilisinin oğlunu mu buldun aşık olacak!

Mehmet ile tüm aile bireylerinin önünde kararlı bir şekilde konuşan Ziya, oğluna hiçbir zaman Aslı'yı istemeye gitmeyeceğini söyledi.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Haberin Devamı

Ailesi ile sevdiği kız arasında kalan Mehmet, bir dakika bile düşünmeden masayı terk etti.

Alanur'dan evliliğinin üzerine düşen gölgesinin intikamını almaya kararlı olan Seher, Mehmet'e ailesini arkasında bırakırsa Aslı'yı gelini olarak kabul edeceğini söyledi.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...


Uyandığında Aslı'nın evde olmadığını fark eden Alanur, kızının bıraktığı veda mektubunu okuyuncu gözyaşlarına boğuldu.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Seher ise ilk hamlesini başarıyla tamamlamış olmanın verdiği mutlulukla Aslı'ya sevgi dolu bir karşılama yaptı.

Aslıdan Alanuru yıkan mektup Ben artık yokum anne...

Haberin Devamı

 VEDA MEKTUBU 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veda Mektubu#Veda Mektubu 2. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem