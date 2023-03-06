Aslı'dan Alanur'u yıkan mektup! 'Ben artık yokum anne...'

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Dizinin yeni bölümünde;

Sürpriz ziyareti Karlı Malikanesi'ne bomba gibi düşen Alanur, Ziya'yı oğlu Mehmet'i kızı Aslı'dan uzak tutması için uyardı. Konuşmalara şahit olan Seher'in öfkeden gözü döndü.

Ailelesinin baskısına boyun eğmeyen Mehmet, ilişkilerini kurtarabilmek için Aslı'ya evlilik teklif etti. Aslı, Mehmet'i yeterince tanımıyor olmasını gerekçe gösterse de teklife 'hayır' yanıtını vermedi.

Aslı, annesi ile yaşadığı eve dönmek istemeyince geceyi Mehmet ile birlikte geçirdi.

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Nişanın atılmış olmasının gerilimi Karlılar'ın kahvaltı masasına da yansıdı. Mehmet'in gece eve gelmemiş olması olayların üzerine daha da tuz biber ekti. Ziya ve çocuklar Seher'in öfkesinden paylarına düşeni aldılar.

Sakın bana sakin ol demeyin!

Mehmet ve Aslı, ilk olarak Alanur'un karşısına çıktılar.

Mehmet, niyetinin ciddi olduğunu anlatmaya çalışsa da Alanur kızının geleceğini yakmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Ben saygılı bir adamım. Size karşı bir saygısızlık yapmadım, yapmayacağım da...

"İzin almak için karşınıza geçtik. Her şey başka türlü de olabilirdi" diyen Mehmet'in sözleri Alanur'a soğuk duş etkisi yaptı.

Aile içindeki gerilimden rahatsız olan Mehmet, Hatice ve ailesinin yanına giderek özür dilemek istedi. Özrü kabul görmeyen Mehmet, döndüğünde yemek masasını boş buldu.

Toplayayım derken, hepten dağıttın abi...

Gençlerin kararlılığını gören Alanur, Ziya'yı arayarak görüşmek istediğini söyledi. Seher, eşinin telefondaki konuşmasından şüphelendi. Ziya'yı takip eden Seher, onu Alanur ile aynı masada gördü.

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28 yıl sonra ile kez bir araya gelen iki sevgili, birbirlerine sarfettikleri iğneli sözler ile geçmişin intikamını almaya çalıştılar.

Bizim aileden size hayır gelmez Alanur... Kapına gelip kızını istemeyeceğim!

Mehmet'e her geçen gün biraz daha bağlanan Aslı, ona ailesiyle birlikte kendisini istemeye gelmesini söyledi.

Yani sen koskoca İstanbul'da annemin eski sevgilisinin oğlunu mu buldun aşık olacak!

Annesinin odasında telefonunu arayan Aslı, tesadüfen annesinin sakladığı mektubu buldu. Alanur ve Ziya'nın eski sevgili olduğunu öğrenen Aslı, büyük şok yaşarken bu durumu ablası Beste ile paylaştı.

Mehmet ile tüm aile bireylerinin önünde kararlı bir şekilde konuşan Ziya, oğluna hiçbir zaman Aslı'yı istemeye gitmeyeceğini söyledi.

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Ailesi ile sevdiği kız arasında kalan Mehmet, bir dakika bile düşünmeden masayı terk etti.

Alanur'dan evliliğinin üzerine düşen gölgesinin intikamını almaya kararlı olan Seher, Mehmet'e ailesini arkasında bırakırsa Aslı'yı gelini olarak kabul edeceğini söyledi.

Uyandığında Aslı'nın evde olmadığını fark eden Alanur, kızının bıraktığı veda mektubunu okuyuncu gözyaşlarına boğuldu.

Seher ise ilk hamlesini başarıyla tamamlamış olmanın verdiği mutlulukla Aslı'ya sevgi dolu bir karşılama yaptı.

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VEDA MEKTUBU 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN