×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi?

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 15. Bölüm#Kanal D
Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 00:37

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' 15. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Mehmet, Aslı'nın başına gelenlerin ardındaki kişiyi bulmak için kolları sıvadı. Sonuç hem Aslı'yı hem de Mehmet'i şoke etti.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Karısının canına kastedenleri bulmak için yemin eden Mehmet, eve gelen paketle alt üst oldu.

Mehmet'in şaşkınlığı kutuda annesine aldığı bilekliği görünce ikiye katlandı.

Tüm bu yaşananların ardındaki kişinin Seher olma ihtmaliyle baş etmeye çalışan Mehmet'in sert çıkışları Aslı'nın tepkisini çekti.

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Kocasıyla Simin arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Aslı, Derin ile birlikte Mehmet'in peşine düştü.

ASLI, MEHMET'TEN ŞÜPHELENDİ

Ziya'nın tüm gerçekleri bilmesine rağmen Seher'i tercih etmesi Alanur'u derinden yaraladı.

Yaptığı hatanın farkına varan ve Alanur'un gönlünü almak için evine giden Ziya, hiç beklemediği bir manzara ile karşılaştı.

Haberin Devamı

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Hatice, internette tanıştığı gizemli aşık ile buluştu. İşten ayrıldığını söyleyen Barış, Hatice'den gizli bir şekilde Karlı Malikanesi'nde işe başladı.

Yeni güvenlik şefi olarak Barış'ı karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Aslı, şoku üzerinden atamadı.

BARIŞ, ASLI'DAN NE İSTİYOR?

Derin, Barış burada. Güvenlik şefi olarak işe başlamış...

Aslı'nın başına gelenleri organize eden ve suçu Seher'in üzerine atanların peşine düşen Mehmet, Nevzat'a ulaştı.

NEVZAT'IN FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Mahmut'un evlilik teklifini reddettiği için pişmanlık duyan ve onu kırdığını düşünen Beste, annesiyle konuşup olayları anlattı.

İlişkilerine zaman vermenin daha doğru bir karar olduğunun farkına varan Mahmut, Alanur'u ziyarete gitti ve ailece çay içmeye gelmek istediklerini söyledi.

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Mahmut'un teklifi Alanur'dan olumlu yanıt aldı.

Çekmecesinde içinde not yazılı bilekliği bulan Aslı, Mehmet'in kendisini aldattığını düşünmeye başladı.

İhanet ile suçlanan Mehmet, gerçekleri bir bir Aslı'ya anlattı:

Haberin Devamı

Bu annemin bilekliği. Anneme yıllar önce Anneler Günü'nde almışmıştım. Bu bileklik bana 'Bu bilekliği arabamda buldum bilmek istersin diye düşündüm...Hakan...' yazılı kartla birlikte geldi.

Duyduklarıyla şoke olan Aslı "Bize her şeyi annem mi yaptı?" dedi.

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Mahmut'un Alanur'un evine ailesiyle birlikte yaptığı ziyaret, tatsız bitti.

ALANUR, MAHMUT'UN AİLESİNİ KOVMAKTAN BETER ETTİ

Mahmut'un kızına layık olmadığını söyleyen Alanur, Beste ile arasına kapanması zor bir uçurum açtı.

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Nevzat ve Hatice yakayı ele vermek üzere olduklarını fark edince Alanur'u kışkırtma yoluna gittiler ve ona Hakan'ın ağzından bir mesaj attılar.

Karlı Malikanesi'e gelip terör estiren Alanur, olanlardan dolayı Seher'i suçladı.

ALANUR YIKTI GEÇTİ

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Haberin Devamı

Seher'in çaresizliğinden faydalanarak ona birlik mesajı veren Nevzat, iyice köşeye sıkıştı.

Mehmet'e gelen telefon planın son adımı oldu. Yüksek sesle "Ölen adamın ailesi karakola bütün olanları anlatmaya gidiyor" diyerek bağıran Mehmet, konuşmayı Nezat'ın da duymasını sağladı.

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Buraya kim gelirse gelsin başımıza gelenlerin sorumlusu o sevgilim...

Dizinin final sahnesinde,

Taksiden inen kişi hem Aslı'yı hem de Mehmet'i şok etti:

Anne!...

Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veda Mektubu#Veda Mektubu 15. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC