Bu sonu kimse beklemiyordu... Taksiden kim indi?

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Dizinin yeni bölümünde;

Karısının canına kastedenleri bulmak için yemin eden Mehmet, eve gelen paketle alt üst oldu.

Mehmet'in şaşkınlığı kutuda annesine aldığı bilekliği görünce ikiye katlandı.

Tüm bu yaşananların ardındaki kişinin Seher olma ihtmaliyle baş etmeye çalışan Mehmet'in sert çıkışları Aslı'nın tepkisini çekti.

Kocasıyla Simin arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Aslı, Derin ile birlikte Mehmet'in peşine düştü.

ASLI, MEHMET'TEN ŞÜPHELENDİ

Ziya'nın tüm gerçekleri bilmesine rağmen Seher'i tercih etmesi Alanur'u derinden yaraladı.

Yaptığı hatanın farkına varan ve Alanur'un gönlünü almak için evine giden Ziya, hiç beklemediği bir manzara ile karşılaştı.

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Hatice, internette tanıştığı gizemli aşık ile buluştu. İşten ayrıldığını söyleyen Barış, Hatice'den gizli bir şekilde Karlı Malikanesi'nde işe başladı.

Yeni güvenlik şefi olarak Barış'ı karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Aslı, şoku üzerinden atamadı.

BARIŞ, ASLI'DAN NE İSTİYOR?

Derin, Barış burada. Güvenlik şefi olarak işe başlamış...

Aslı'nın başına gelenleri organize eden ve suçu Seher'in üzerine atanların peşine düşen Mehmet, Nevzat'a ulaştı.

NEVZAT'IN FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Mahmut'un evlilik teklifini reddettiği için pişmanlık duyan ve onu kırdığını düşünen Beste, annesiyle konuşup olayları anlattı.

İlişkilerine zaman vermenin daha doğru bir karar olduğunun farkına varan Mahmut, Alanur'u ziyarete gitti ve ailece çay içmeye gelmek istediklerini söyledi.

Mahmut'un teklifi Alanur'dan olumlu yanıt aldı.

Çekmecesinde içinde not yazılı bilekliği bulan Aslı, Mehmet'in kendisini aldattığını düşünmeye başladı.

İhanet ile suçlanan Mehmet, gerçekleri bir bir Aslı'ya anlattı:

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Bu annemin bilekliği. Anneme yıllar önce Anneler Günü'nde almışmıştım. Bu bileklik bana 'Bu bilekliği arabamda buldum bilmek istersin diye düşündüm...Hakan...' yazılı kartla birlikte geldi.

Duyduklarıyla şoke olan Aslı "Bize her şeyi annem mi yaptı?" dedi.

Mahmut'un Alanur'un evine ailesiyle birlikte yaptığı ziyaret, tatsız bitti.

ALANUR, MAHMUT'UN AİLESİNİ KOVMAKTAN BETER ETTİ

Mahmut'un kızına layık olmadığını söyleyen Alanur, Beste ile arasına kapanması zor bir uçurum açtı.

Nevzat ve Hatice yakayı ele vermek üzere olduklarını fark edince Alanur'u kışkırtma yoluna gittiler ve ona Hakan'ın ağzından bir mesaj attılar.

Karlı Malikanesi'e gelip terör estiren Alanur, olanlardan dolayı Seher'i suçladı.

ALANUR YIKTI GEÇTİ

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Seher'in çaresizliğinden faydalanarak ona birlik mesajı veren Nevzat, iyice köşeye sıkıştı.

Mehmet'e gelen telefon planın son adımı oldu. Yüksek sesle "Ölen adamın ailesi karakola bütün olanları anlatmaya gidiyor" diyerek bağıran Mehmet, konuşmayı Nezat'ın da duymasını sağladı.

Buraya kim gelirse gelsin başımıza gelenlerin sorumlusu o sevgilim...

Dizinin final sahnesinde,

Taksiden inen kişi hem Aslı'yı hem de Mehmet'i şok etti: