Aslı Samat: Yargılanmamak için oyuncu oldum
Hercai'de oynadığı "Melike" karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Aslı Samat diziden sonra her şeyin yolunda gittiğini, yeni projeler için görüşmeler yaptığını ve çok uzun zaman sonra ailesine ve köpeklerine kavuştuğu için duyduğu mutluluğu anlattı.
Şef Türev Uludağ'ın sunduğu yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söyledi.
7 yaşında oyunculuğa başladığını söyleyen Aslı Samat, "o yaştayken tiyatro oyununa gittiğimde sahnede herkesin dalga geçeceğini düşündüğüm bir an yaşanmıştı. Oysa kimse dalga geçmedi. O sırada hoşuma gitti onunla dalga geçilmemesi... Sırf sahnede diye dalga geçilmedi. Kendi kendime, 'burada yargılanmazsın işte' dedim ve o yaşta başladı oyunculuk heyecanım" açıklamalarında bulundu.