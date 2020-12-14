Aslı Melisa Uzun, Almanya’nın fenomen dizisinde

Eski Türkiye güzeli Aslı Melisa Uzun kariyerine oyuncu olarak devam ediyor. Uzun, 1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Alman dizisi “Verbotene Liebe”nin yeniden çekilen versiyonunda yer aldı. Almanya ve Belçika’da çekimleri yapılan dizide oyuncu, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.