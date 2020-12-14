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Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Aslı Melisa Uzun, Almanya’nın fenomen dizisinde

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Aslı Melisa Uzun, Almanya’nın fenomen dizisinde
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2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nın ikincisi Aslı Melisa Uzun, Almanya’nın fenomen dizisi “Verbotene Liebe”nin yeniden çekilen versiyonunda rol aldı.

Eski Türkiye güzeli Aslı Melisa Uzun kariyerine oyuncu olarak devam ediyor. Uzun, 1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Alman dizisi “Verbotene Liebe”nin yeniden çekilen versiyonunda yer aldı. Almanya ve Belçika’da çekimleri yapılan dizide oyuncu, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

 

 

 

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