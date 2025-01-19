Aslı komedi için yaratılmış! 'Kutsal Damacana 5: Zombi' oyuncularından özel açıklamalar

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◊ “Kutsal Damacana 5: Zombi” vizyona girdi. Serinin 5’inci filminde de heyecan ilk günkü gibi?

- Aslı Bekiroğlu: Seride ilk kez rol aldım, o nedenle çok heyecanlıyım.

- Şafak Sezer: Benim de filmde eşimin olması bir ilk. Çünkü Fikret karakteri aşkta çok yıpranmıştı. Fikret biraz megaloman bir tip. Evlilik düşüncesini kafasında kurmayan bir adam. Ama seçtiği İnci, son incisi oldu.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

◊ İlişkileri nasıl Fikret ve İnci’nin?

- Şafak Sezer: Fikret baba olmuş, artık hiçbir şey umurunda değil. Daha doğrusu karısına ve çocuğuna karşı korumacı. Ama huylu huyundan vazgeçmediği için her an gemiyi terk edebilir! Yine de artık çocuğu olduğu için, tahminime göre bundan sonra seriye devam edilirse aile ön plana çıkacak.

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◊ “Kutsal Damacana 6” gelecek mi?

- Şafak Sezer: “Kutsal Damacana 6”da maceraya çocuğun altını temizleyerek başlıyoruz!

- Aslı Bekiroğlu: Saçmalama, 6’ncı filmde büyümüş olur kerata. (Gülüyor)

- Şafak Sezer: Korku komedi türünde bugüne kadar yapılmış örnekler, beş filmlik seride bitti. Bana göre kendi kurduğum karakterle her şeyi yaptık ve mizahın verilebileceği her şeyi verdik. Aynı dalda başka bir şey olabilir belki...

ASLI KOMEDİ İÇİN YARATILMIŞ

◊ Aslı Hanım’ı filmde dahil etmek sizin fikriniz miydi?

- Şafak Sezer: Yok, yapımcımızın (Polat Yağcı) fikri. Ben tanımıyordum Aslı Hanım’ı.

- Aslı Bekiroğlu: Ama tanıyınca çok sevdin, değil mi?

- Şafak Sezer: Tanıdıktan sonra dedik madem öyle evlenelim, bir de çocuk yapalım. Çok ani oldu her şey! 6 gün içinde falan oldu. Sonra çocuğu 3 yaşa getirelim dedik. (Gülüyor) Aslı çok eğlenceli, hiperaktif, tam komedi için yaratılmış bir hanımefendi.

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ZOMBİLERE KİBARİYE’Yİ GÖRÜNCE KARAR VERDİM

◊ Zombiler nereden aklınıza geldi?

- Şafak Sezer: Açıkçası Kibariye’yi görünce karar verdim! Kibariye’nin çizgisinden yola çıkarak, biz bu yolu seçmeliyiz dedik.

◊ Bülent Ersoy ve Kibariye’yi zombi kılığına girmeye nasıl ikna ettiniz?

- Aslı Bekiroğlu: Şafak Sezer isteyecek, olacak tabii! (Gülüyor)

- Şafak Sezer: Onu yapımcım çok eski arkadaş oldukları, beraber çalıştıkları için organize etti. “Kolpaçino” serisinde de yaptı. Bu filmde zombiler Bülent Ersoy’un dişlerinin peşinde.

◊ Yapılan zombi makyajından sonra iki sanatçının ilk yorumu ne oldu?

- Şafak Sezer: “Çok güzelleştim” dedi bana Kibariye. Ona çok güldük. Komedyenlerin içinde hep bir ukde vardır “dram oynasam” diye. Onlarda da komedi aslında bir ukde. Biz bu sanatçılara teklif etmeye çekiniyoruz ama o kadar eğlendiler ki...

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◊ Her projenizde sanat camiasından ünlü isimlere de yer veriyorsunuz.

- Şafak Sezer: İbrahim Tatlıses “Kolpaçino”da oynamıştı. Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da. Bunlar kendilerine mizah yaptıran insanlar değiller. İbrahim Abi’yi ikna etmek garip oldu. Kendisiyle dalga geçti zaten filmde.

◊ Nasıl ikna oldu?

- Şafak Sezer: Polat Yağcı’nın sayesinde. Patron bu konularda inançlı. Sektörün içerisine parayı veren ve işe sahip çıkan insanların fikirleri önemli. Bizimki de sanattan geldiği için işi biliyor. Ödüm kopuyor “Ben de bir şey yazdım” deyip karşımıza çıkarsa diye! (Gülüyor) Oyunculukta her türlü iddialıyım, çünkü saçı yok. Bende de yok saç ama “Bir şey yazdım” deyip çıkarsa tribe girebilirim.

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◊ Korku komedisi yapıyorsunuz. Bu hayatta sizi en çok ne korkutur?

- Şafak Sezer: İstanbul’da her şey korkutuyor.

- Aslı Bekiroğlu: Ben örümcekten korkarım. Mesela örümcekli bir film çekilsin, yokum!

- Şafak Sezer: Hayvan dünyasına çok ısındığım söylenemez. Evdeki köpek ani bir hareket yaptığında benimkiler benimle alay ediyor “Baba yüzün bembeyaz oldu” diye. Çok alışamadım.

BEN ÇOK SEMPATİK VE TATLIYIM

◊ Aslı Hanım, sosyal medyada bir grup sizi sempatik, diğer grup seksi buluyor. Siz kendinizi hangi tarafa daha yakın hissediyorsunuz?

- Aslı Bekiroğlu: İkisine de ama ben çok sempatik ve tatlıyım. Bir spor ayakkabıyla da çok seksi olabilirim moduma göre. Sen ne diyorsun Şafak Abi?

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- Şafak Sezer: Her kadın güzeldir. Aslı da giyinmesini, nerede ne yapacağını bilen biri. Artı, çok seksi bir karım var.

◊ Siz bayağı zayıflamışsınız Şafak Bey, kaç kilo verdiniz?

- Şafak Sezer: Hem diyet yapıyorum hem de şeker ameliyatı oldum. Bir tür metabolizma ameliyatı. Midenin üçte birini alıyorlar. Aslında rahatsızlığım safra kesesiyle başladı. Sonra karar verdim. Çünkü ciddi bir şekilde kilo verememe durumum vardı. 40’tan sonra gerçekten vücut yavaşlıyormuş.

SEYİRCİ BU SERİYİ ÇOK SEVDİ

◊ Seyirci “Kutsal Damacana 5: Zombi”yi neden izlesin?

- Aslı Bekiroğlu: Mükemmel bir serinin beşincisi. Ayrıca ben varım artık!

- Şafak Sezer: Lütfen boş bırakmasınlar salonları. Bu seriyi seyirci çok sevdi. Zaten seyircinin isteği üzerine bu işler yapılıyor. 10 yılın akılda kalan filmi oldu “Kutsal Damacana”. Bir de komedi kalabalıkta izlenir.

KIZIM DA ZOMBİ MAKYAJI YAPTI

◊ Çekimlere dair komik anınız var mı?

- Aslı Bekiroğlu: Şafak Abi’nin ağzından çıkan her laf genel olarak komikti.

- Şafak Sezer: Aslı Hanım da biraz açık sözlü, mizahçı olduğu için komik diyaloglar sık sık yaşandı. Bu arada kızım Sudem de makyaj yaptı çekimlerde.

◊ Zombi makyajlarını kızınız mı yaptı?

- Şafak Sezer: Evet, eğitimini alıyor. 2 bin 500 küsur zombi yapıldı sette. Makyaj sanatçısı Bade İde’nin ekibinde Sudem de yer aldı.

DİZİ GELİYOR

◊ “Kolpaçino” serisinin 4’üncü filmini çekmiştiniz. Aydemir Akbaş ne yazık ki vefat etti. O serinin devamı gelecek mi?

- Şafak Sezer: “Kolpaçino”yu çekerken de hastaydı. Doktorlarla “Bu filmi çekmek için beni yaşatın” diye anlaşma yapmış. Bizim seriyi çok seviyordu. Hatta serinin devamını getiren aslında Aydemir Abi’dir. Muhakkak gelecektir yenisi.

◊ Sizin filmleriniz tekte kalmıyor, hep bir seri olma durumu var...

- Şafak Sezer: Evet. Biz ne zaman başka bir şey yapmak istiyoruz desek, konu buraya dönüyor.

◊ Komedi dizisi yapmayı düşünmez misiniz?

- Şafak Sezer: Bir dizi projesi var ama komedi değil. Ben hem yazıp hem oynayacağım. Şubat-mart gibi çekimlere başlarız. Dijital platformda yayınlanacak. Bir ailenin parayla sınavını konu alacak. Ben böyle para işlerini yazmayı seviyorum.

◊ Peki parayı sever misiniz?

- Şafak Sezer: Filmde seviyorum. Normal hayatta olmadığı için yapıyoruz. Yapabileceğim tek şey; giyinmek. Giyime çok düşkünüm. En sevdiğim şey kıyafet. Tişört özellikle. İşportacı, tezgâhtar olarak da çok çalıştım. Uzun süre esnaflık yaptım giyim üzerine. Takıştırmayı severim.