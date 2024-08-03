Aslı Hünel: İşimi aşkla yapıyorum

Haberin Devamı

Hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Ben kadınları seviyorum, kadınlar da beni seviyor. Birlikte sohbet ediyoruz, yarışıyoruz. Altını seviyoruz, yemek yemeye bayılıyoruz. Ayrıca sevdiğim işi yaptığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Hele böyle zevkli bir iş olunca aşkla yapıyorum. İzlenme rakamlarımız da ödülümüz oluyor.”



TANITIM FİLMİ HEYECAN VERİCİYDİ



Tanıtım filminde kırmızılar içinde gizemli bir kadın olarak seyirci karşısına çıkan Hünel, ses getiren çalışmaya da değindi: “Fikir, Kanal D ailesi ve yapımcımız Erhan Öz’den geldi. Başta çorap ya da ayakkabı reklamı gibi olur mu diye düşündüm ama çok heyecan vericiydi, çok keyif aldım. Hummalı bir çalışma sonucu ortaya çıktı, çok da merak uyandırdı.”

Haberin Devamı

Aslı Hünel müzik kariyerine de devam ettiğini söyledi:

“Çekimlere başlamadan önce stüdyoya girip iki şarkı söyledim. Hem programım hem de yeni şarkılarımla her şeyim yenilendi diyebilirim.”