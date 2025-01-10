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Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı...Abisiyle ilgili neler anlatacak?

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Hünel#Gelinim Mutfakta'#Saruhan Hünel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:37

Aslı Hünel'in sunduğu 'Gelinim Mutfakta'da duygu dolu anlar yaşanacak.

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Hünel izleyicilerle gözyaşları içinde abisi Saruhan Hünel'le ilgili tatsız bir anısını paylaşacak. Bugün ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımında Hünel şunları söyledi, "Bazı anların tekrarı yoktur ilk defa Gelinim Mutfakta'da anlatacağım. Kendi düğünümle ilgili unutamadığım yaram var." Gözyaşlarına boğulan sunucu "Abim bana küsmüştü barışmıyor. İnanın düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğini hayal ettim, çok üzüldüm. Bir daha tekrarı yok" diyerek  programda yaşanacaklara dair merak uyandırdı.

Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı...Abisiyle ilgili neler anlatacak

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'te Kanal D'de.

 

 

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#Aslı Hünel#Gelinim Mutfakta'#Saruhan Hünel

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