Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı...Abisiyle ilgili neler anlatacak?

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Hünel izleyicilerle gözyaşları içinde abisi Saruhan Hünel'le ilgili tatsız bir anısını paylaşacak. Bugün ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımında Hünel şunları söyledi, "Bazı anların tekrarı yoktur ilk defa Gelinim Mutfakta'da anlatacağım. Kendi düğünümle ilgili unutamadığım yaram var." Gözyaşlarına boğulan sunucu "Abim bana küsmüştü barışmıyor. İnanın düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğini hayal ettim, çok üzüldüm. Bir daha tekrarı yok" diyerek programda yaşanacaklara dair merak uyandırdı.

