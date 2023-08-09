Aslı Gökyokuş'un acı günü

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Aslı Gökyokuş, acı haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Babam Metin Gökyokuş’u kaybettik. 2 sene önce geçirdiği felç sonrası en güçlü yanı olan konuşma yetisini neredeyse kaybetti, yine de espri yapmaya çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Farklı sağlık sorunlarıyla savaşırken o güçlü bünyesi öyle ya da böyle hep galip geldi. Bugüne kadar… Bugün, hiç de beklemediğimiz bir anda gitti… Son birkaç saattir acımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ediyorum, haberi henüz olmamış dostlar için de buradan yazmak istedim. Hoşçakal babacığım, senin deyişinle sonbaharında gelen Yaz’ın da, biz de seni çok seviyoruz, çok özleyeceğiz…"