Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimdir? Aslı Gibidir'in konusu ne?

Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Aslı Gibidir, çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen genç bir kızın hayallerine ulaşmak için atıldığı macerayı odağına alıyor. Film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İşte, Aslı Gibidir filmi hakkında ayrıntılar...

OYUNCU KADROSU

Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan

FİLMİN GENEL KONUSU

Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız onların isteğini geri çevirmeyip, ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. Adeta ikinci yuvası olan Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.