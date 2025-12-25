Aslı Enver: Kendi ritmimi buldum

Haberin Devamı

ASLI Enver, Instyle dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Uzun bir aradan sonra hem ‘Enfes Bir Akşam’daki Nihal karakteriyle hem de çok yakında izleyiciyle buluşacak “Ayna” ile yeniden gündemde olan ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Kızı Elay’ı 2023 yılında kucağına alan oyuncu son dönemde nasıl hissettiğini şu sözlerle anlattı:

“Son birkaç yıl benim için hem çok değişken hem de çok öğretici geçti. Hem işimde hem de özel hayatımda kendimi daha iyi duyduğum, sınırlarımı, ihtiyaçlarımı, önceliklerimi daha net gördüğüm bir dönemdeyim. Anne olmak, hayatı çok farklı bir yerden okumama sebep oldu. Kendi hızımı, kendi doğrularımı, kendi ritmimi buldum diyebilirim. En büyük büyüme alanım da burası oldu: ‘Her şey aynı anda olmak zorunda değil’i kabul etmek.”

41 yaşında olan oyuncu, “40’ların 30’lardan bile daha güzel olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsun” sorusuna “Konu yaşla ilgili değil; kendini bilmekle, kendini sevmekle, kendinle barışmakla ilgili. Yaş aldıkça insan daha rahatlıyor, daha güçlü bir iç ses geliştiriyor. Bu da dışarıya ister istemez yansıyor. O yüzden evet, 40’ların başka bir güzelliği var - daha özgür, daha kendinden emin bir güzellik” diye yanıt verdi.



HİKÂYEYE TESLİM OLABİLİYORUM



18 yaşından beri ekranlarda olan Aslı Enver, öğrenme arzusunun bitmediğini söyledi:

“Genç yaşta başladığım için setler benim için hem bir okul hem de bir yaşam alanı gibiydi. İlk zamanlar daha çok ‘öğrenmeye çalışan’ bir tarafım vardı. Şimdi hâlâ öğreniyorum, o hiç bitmiyor zaten ama artık neyi nasıl yapmak istediğini bilen, kendi sesine güvenen biri var. Oyunculukta içe dönük çalışmayı, araştırmayı, karaktere alan açmayı daha çok önemsiyorum. Bir de eskiden daha çok ‘olması gereken’lere takılırdım; şimdi hikâyeye teslim olabiliyorum.”

Aslı Enver, iki buçuk yaşındaki kızı Elay’ın varlığıyla kendi özüne ve hayata dair de farkındalığın kapılarını araladığını açıkladı:

“Annelik bana yavaşlamayı öğretti. Her şeyi yetiştirmeye çalışırken insan kendi kendini çok yorabiliyor. Elay bana daha anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi hatırlatıyor. Onunla birlikte kendi çocuk tarafımı yeniden keşfettim. Dünya artık daha küçük ama daha anlamlı.”

Yeni başlangıçlara alan açmak istiyorum

Aslı Enver, yılbaşına yaklaşırken hayallerinden de bahsetti: “Yeni yıla dair içimde güzel bir sakinlik ve umut var. Hem ruhuma hem de işime iyi gelecek yeni başlangıçlara alan açmak istiyorum. Beni besleyen projelerde yer almak, sevdiklerimle huzurlu bir yıl geçirmek hayalim. Dileğim, bu yılın sağlık, dinginlik ve iyi hisler getirmesi. Gerisinin kendiliğinden akacağına inanıyorum.”